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"المصلح": الخلوة لا تتحقق في وجود رجل مع امرأتين

قال: إذا كانتا محتشمتين فلا مظنّة للفتنة

أوضح أستاذ الشريعة في جامعة القصيم الدكتور عبدالله بن خالد المصلح، في ردّه عن حكم وجود رجل مع امرأتين هل يُعد خلوة؟ بأنه ليس من الخلوة، ولا مظنّة للفتنة إذا كانتا محتشمتين.

وأضاف أن المرأة مع الرجل المنفرد خلوة ولا يجوز، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلوْنّ رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، لافتاً إلى أن هذا النهي يزول بوجود آخر مع الرجل والمرأة، حتى ينتفي ما ذكره النبي من كون الشيطان ثالثهما.

وأضاف "المصلح" في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "إذا وُجدت امرأتان مع رجل وكانتا محتشمين، فإنه لا فتنة في هذا، ولا يكون فيه من الخلوة، ولا مظنّة الفتنة ما يكون في حال انفراد المرأة بالرجل".

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"المصلح": الخلوة لا تتحقق في وجود رجل مع امرأتين
سبق

أوضح أستاذ الشريعة في جامعة القصيم الدكتور عبدالله بن خالد المصلح، في ردّه عن حكم وجود رجل مع امرأتين هل يُعد خلوة؟ بأنه ليس من الخلوة، ولا مظنّة للفتنة إذا كانتا محتشمتين.

وأضاف أن المرأة مع الرجل المنفرد خلوة ولا يجوز، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلوْنّ رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، لافتاً إلى أن هذا النهي يزول بوجود آخر مع الرجل والمرأة، حتى ينتفي ما ذكره النبي من كون الشيطان ثالثهما.

وأضاف "المصلح" في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "إذا وُجدت امرأتان مع رجل وكانتا محتشمين، فإنه لا فتنة في هذا، ولا يكون فيه من الخلوة، ولا مظنّة الفتنة ما يكون في حال انفراد المرأة بالرجل".

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
02:43 PM

"المصلح": الخلوة لا تتحقق في وجود رجل مع امرأتين

قال: إذا كانتا محتشمتين فلا مظنّة للفتنة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
21
6,250

أوضح أستاذ الشريعة في جامعة القصيم الدكتور عبدالله بن خالد المصلح، في ردّه عن حكم وجود رجل مع امرأتين هل يُعد خلوة؟ بأنه ليس من الخلوة، ولا مظنّة للفتنة إذا كانتا محتشمتين.

وأضاف أن المرأة مع الرجل المنفرد خلوة ولا يجوز، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلوْنّ رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، لافتاً إلى أن هذا النهي يزول بوجود آخر مع الرجل والمرأة، حتى ينتفي ما ذكره النبي من كون الشيطان ثالثهما.

وأضاف "المصلح" في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "إذا وُجدت امرأتان مع رجل وكانتا محتشمين، فإنه لا فتنة في هذا، ولا يكون فيه من الخلوة، ولا مظنّة الفتنة ما يكون في حال انفراد المرأة بالرجل".

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