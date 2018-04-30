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وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتَيْن في جنوب إفريقيا

السفارة تتابع التحقيق الذي تجريه السلطات المختصّة

أعلنت السفارة السعودية لدى جنوب إفريقيا، وفاة مواطن سعودي من جرّاء حادث تصادم طائرتَيْن للتدريب على الطيران في جوهانسبيرغ.

وقالت السفارة، في بيان، إن الحادث وقع في الساعة 7:30 مساء، الإثنين الماضي، في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ بدولة جنوب إفريقيا، بعد تصادم طائرتَي تدريب، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة محمد بن أحمد السيسي "سعودي الجنسية"، ووفاة مدربه، وطاقم الطائرة الأخرى.

وأضافت السفارة أنها باشرت الحادث منذ تلقيها البلاغ من قِبل جهات الاختصاص الجنوب إفريقية، حيث قامت بزيارة موقع الحادث الواقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، كما تمّ التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الاجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن إلى ذويه بالمملكة.

وستقوم السفارة بمتابعة إجراءات التحقيق الذي تجريه السلطات المختصّة.

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وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتَيْن في جنوب إفريقيا
سبق

أعلنت السفارة السعودية لدى جنوب إفريقيا، وفاة مواطن سعودي من جرّاء حادث تصادم طائرتَيْن للتدريب على الطيران في جوهانسبيرغ.

وقالت السفارة، في بيان، إن الحادث وقع في الساعة 7:30 مساء، الإثنين الماضي، في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ بدولة جنوب إفريقيا، بعد تصادم طائرتَي تدريب، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة محمد بن أحمد السيسي "سعودي الجنسية"، ووفاة مدربه، وطاقم الطائرة الأخرى.

وأضافت السفارة أنها باشرت الحادث منذ تلقيها البلاغ من قِبل جهات الاختصاص الجنوب إفريقية، حيث قامت بزيارة موقع الحادث الواقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، كما تمّ التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الاجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن إلى ذويه بالمملكة.

وستقوم السفارة بمتابعة إجراءات التحقيق الذي تجريه السلطات المختصّة.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
02:00 PM

وفاة سعودي في حادث تصادم طائرتَيْن في جنوب إفريقيا

السفارة تتابع التحقيق الذي تجريه السلطات المختصّة

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خالد علي - الرياض
0
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أعلنت السفارة السعودية لدى جنوب إفريقيا، وفاة مواطن سعودي من جرّاء حادث تصادم طائرتَيْن للتدريب على الطيران في جوهانسبيرغ.

وقالت السفارة، في بيان، إن الحادث وقع في الساعة 7:30 مساء، الإثنين الماضي، في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ بدولة جنوب إفريقيا، بعد تصادم طائرتَي تدريب، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن وفاة محمد بن أحمد السيسي "سعودي الجنسية"، ووفاة مدربه، وطاقم الطائرة الأخرى.

وأضافت السفارة أنها باشرت الحادث منذ تلقيها البلاغ من قِبل جهات الاختصاص الجنوب إفريقية، حيث قامت بزيارة موقع الحادث الواقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، كما تمّ التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال الاجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن إلى ذويه بالمملكة.

وستقوم السفارة بمتابعة إجراءات التحقيق الذي تجريه السلطات المختصّة.

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