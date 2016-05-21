الغذاء والدواء: ينصح بعدم تناول عرق السوس مع أدوية الضغط

قالت: قد يشكل خطرًا على الصحة لأنه يقلّل من فعالية الأدوية

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن تناول عرق السوس مع بعض الأدوية قد يشكّل خطرًا على الصحة.

وأضافت عبر حسابها في تويتر: يُنصح بعدم تناوله مع أدوية علاج ضغط الدم؛ لأنه يقلّل من فعاليتها.