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توجيهات عليا بصرف 50 ألف ريال للخريجين الذين لم تُصرف لهم قبل إيقافها

وزارة التعليم وجَّهت بحصر المستحقين المكافأة استعدادًا لصرفها لهم

صدرت توجيهات عليا بصرف مكافأة الـ 50 ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين تم تعيينهم بالدولة قبل قرار إيقافها.

وتفصيلاً، أشارت التوجيهات إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر عام ١٤٠١ يقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظمًا بدراسته وليس منتسبًا. وأكدت التوجيهات الموافقة على صرف تلك المكافأة لمن لم تُصرف له قبل تاريخ إيقافها.

وعممت وزارة التعليم على جميع إداراتها بحصر المستحقين للمكافأة، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة استعدادًا لصرفها لهم.

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توجيهات عليا بصرف 50 ألف ريال للخريجين الذين لم تُصرف لهم قبل إيقافها
سبق

صدرت توجيهات عليا بصرف مكافأة الـ 50 ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين تم تعيينهم بالدولة قبل قرار إيقافها.

وتفصيلاً، أشارت التوجيهات إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر عام ١٤٠١ يقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظمًا بدراسته وليس منتسبًا. وأكدت التوجيهات الموافقة على صرف تلك المكافأة لمن لم تُصرف له قبل تاريخ إيقافها.

وعممت وزارة التعليم على جميع إداراتها بحصر المستحقين للمكافأة، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة استعدادًا لصرفها لهم.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
11:41 PM

توجيهات عليا بصرف 50 ألف ريال للخريجين الذين لم تُصرف لهم قبل إيقافها

وزارة التعليم وجَّهت بحصر المستحقين المكافأة استعدادًا لصرفها لهم

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
2
6,147

صدرت توجيهات عليا بصرف مكافأة الـ 50 ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين تم تعيينهم بالدولة قبل قرار إيقافها.

وتفصيلاً، أشارت التوجيهات إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر عام ١٤٠١ يقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظمًا بدراسته وليس منتسبًا. وأكدت التوجيهات الموافقة على صرف تلك المكافأة لمن لم تُصرف له قبل تاريخ إيقافها.

وعممت وزارة التعليم على جميع إداراتها بحصر المستحقين للمكافأة، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة استعدادًا لصرفها لهم.

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