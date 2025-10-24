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"المسند" الماطرة الثانية مستمرة وتؤثر على هذه المناطق

قال: ربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي المدينة والقصيم

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الثانية في يومها الثاني مستمرة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الثانية وفي يومها الثاني مستمرة.

وأضاف: من المتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل، وربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي #المدينة و#القصيم.

وتابع: التوقعات مستمرة أيضًا في #عسير #الباحة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق؛ فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" الماطرة الثانية مستمرة وتؤثر على هذه المناطق
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الثانية في يومها الثاني مستمرة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الثانية وفي يومها الثاني مستمرة.

وأضاف: من المتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل، وربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي #المدينة و#القصيم.

وتابع: التوقعات مستمرة أيضًا في #عسير #الباحة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق؛ فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
08:22 AM

"المسند" الماطرة الثانية مستمرة وتؤثر على هذه المناطق

قال: ربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي المدينة والقصيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,205

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الثانية في يومها الثاني مستمرة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الثانية وفي يومها الثاني مستمرة.

وأضاف: من المتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل، وربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي #المدينة و#القصيم.

وتابع: التوقعات مستمرة أيضًا في #عسير #الباحة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق؛ فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

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