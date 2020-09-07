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12  سبتمبر.. الرياضة في العراق "تتنفس" من جديد

بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة

أكد عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، اليوم الاثنين موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على عودة الأنشطة الرياضية في البلاد بدءًا من 12 سبتمبر الحالي، وذلك بعد توقُّف دام أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد درجال بأن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وافقت على عودة واستئناف الأنشطة الرياضية بدءًا من السبت المقبل، مع مراعاة أهمية الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية، وقواعد التباعد الاجتماعي بشأن الوقاية من فيروس كورونا".

وزير الشباب والرياضة العراقي الأنشطة الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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12  سبتمبر.. الرياضة في العراق "تتنفس" من جديد
سبق

أكد عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، اليوم الاثنين موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على عودة الأنشطة الرياضية في البلاد بدءًا من 12 سبتمبر الحالي، وذلك بعد توقُّف دام أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد درجال بأن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وافقت على عودة واستئناف الأنشطة الرياضية بدءًا من السبت المقبل، مع مراعاة أهمية الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية، وقواعد التباعد الاجتماعي بشأن الوقاية من فيروس كورونا".

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
08:15 PM

12  سبتمبر.. الرياضة في العراق "تتنفس" من جديد

بعد موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، اليوم الاثنين موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على عودة الأنشطة الرياضية في البلاد بدءًا من 12 سبتمبر الحالي، وذلك بعد توقُّف دام أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد درجال بأن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وافقت على عودة واستئناف الأنشطة الرياضية بدءًا من السبت المقبل، مع مراعاة أهمية الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية، وقواعد التباعد الاجتماعي بشأن الوقاية من فيروس كورونا".

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