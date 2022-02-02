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"آل الشيخ" يدشّن هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة خلال رمضان

البرنامج يستهدف أكثر من مليون مستفيد عبر 94 دولة حول العالم

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، غرة شهر رجب لعام 1443هـ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من التمور الفاخرة، والتي سيتم توزيعها بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، وفق الاشتراطات الصحية للجائحة المعمول بها في تلك الدول، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ.

وشاهد الوزير خلال التدشين عرضاً مرئياً مباشراً من مقر مصنع تمور السعودية بمحافظة الأحساء يسلط الضوء على عمليات التعبئة والتغليف والتعقيم وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج، وإرسالها عبر الشاحنات المبردة التي تضمن المحافظة على جودتها لحين وصولها للمستفيدين منها عبر شركات شحن عالمية.

وأكد في كلمة له خلال التدشين أن القيادة الرشيدة متمثلة بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تحرص على الخير ونفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن هذه الهدية تعبر عن عمق التلاحم وصادق المحبة لإخواننا المسلمين ومشاركتهم فرحة شهر رمضان المبارك، كما تحرص على مد يد الخير والبر للمسلمين حول العالم حتى في ظل هذه الجائحة.

وبيّن أن الهدية ستصل إلى 94 دولة مع مراعاة الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا المعمول بها في تلك الدول، كما تم اختيار الدول الأشد احتياجاً لتصل إلى أكثر من مليون مستفيد.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين، كما قدّم شكره وتقدير للزملاء في سفارات خادم الحرمين الشريفين الذين يساهمون في إيصال هذه الهدية، والعاملين في البرنامج.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يدشّن هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة خلال رمضان
سبق

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، غرة شهر رجب لعام 1443هـ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من التمور الفاخرة، والتي سيتم توزيعها بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، وفق الاشتراطات الصحية للجائحة المعمول بها في تلك الدول، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ.

وشاهد الوزير خلال التدشين عرضاً مرئياً مباشراً من مقر مصنع تمور السعودية بمحافظة الأحساء يسلط الضوء على عمليات التعبئة والتغليف والتعقيم وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج، وإرسالها عبر الشاحنات المبردة التي تضمن المحافظة على جودتها لحين وصولها للمستفيدين منها عبر شركات شحن عالمية.

وأكد في كلمة له خلال التدشين أن القيادة الرشيدة متمثلة بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تحرص على الخير ونفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن هذه الهدية تعبر عن عمق التلاحم وصادق المحبة لإخواننا المسلمين ومشاركتهم فرحة شهر رمضان المبارك، كما تحرص على مد يد الخير والبر للمسلمين حول العالم حتى في ظل هذه الجائحة.

وبيّن أن الهدية ستصل إلى 94 دولة مع مراعاة الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا المعمول بها في تلك الدول، كما تم اختيار الدول الأشد احتياجاً لتصل إلى أكثر من مليون مستفيد.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين، كما قدّم شكره وتقدير للزملاء في سفارات خادم الحرمين الشريفين الذين يساهمون في إيصال هذه الهدية، والعاملين في البرنامج.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:14 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:17 PM

"آل الشيخ" يدشّن هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة خلال رمضان

البرنامج يستهدف أكثر من مليون مستفيد عبر 94 دولة حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، غرة شهر رجب لعام 1443هـ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من التمور الفاخرة، والتي سيتم توزيعها بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية والمراكز والمشيخات الإسلامية في دول العالم، وفق الاشتراطات الصحية للجائحة المعمول بها في تلك الدول، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ.

وشاهد الوزير خلال التدشين عرضاً مرئياً مباشراً من مقر مصنع تمور السعودية بمحافظة الأحساء يسلط الضوء على عمليات التعبئة والتغليف والتعقيم وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج، وإرسالها عبر الشاحنات المبردة التي تضمن المحافظة على جودتها لحين وصولها للمستفيدين منها عبر شركات شحن عالمية.

وأكد في كلمة له خلال التدشين أن القيادة الرشيدة متمثلة بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تحرص على الخير ونفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن هذه الهدية تعبر عن عمق التلاحم وصادق المحبة لإخواننا المسلمين ومشاركتهم فرحة شهر رمضان المبارك، كما تحرص على مد يد الخير والبر للمسلمين حول العالم حتى في ظل هذه الجائحة.

وبيّن أن الهدية ستصل إلى 94 دولة مع مراعاة الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا المعمول بها في تلك الدول، كما تم اختيار الدول الأشد احتياجاً لتصل إلى أكثر من مليون مستفيد.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين، كما قدّم شكره وتقدير للزملاء في سفارات خادم الحرمين الشريفين الذين يساهمون في إيصال هذه الهدية، والعاملين في البرنامج.

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