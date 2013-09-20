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عادت قبل عام بمساهمة من "سبق".. "مروة" تختفي مجدّداً من ذويها بجدة

تعاني مرض الاضطراب الوجداني ولديها ملف في "الصحة النفسية"

ناشدت أسرة الفتاة مروة أحمد محمد الغامدي؛ البالغة من العمر 21 عاماً، بالبحث عنها حيث فُقدت قبل أسبوعين بينما كانت في رفقة أهلها بالواجهة البحرية في كورنيش جدة، وهي تعاني مرضاً نفسياً (الاضطراب الوجداني) وفقاً لذويها ولديها ملف بالصحة النفسية بجدة.

وكانت "مروة"؛ قد اختفت كذلك قبل عام وتمّ العثور عليها بعد نشر خبر اختفائها في "سبق".

وطالب ذووها قرّاء "سبق"، أو مَن يعثر عليها، أو يشاهدها، بالتواصل مع الشرطة، أو مع ذويها على الرقمين الآتيين:(0500474337)، (0590858510).

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عادت قبل عام بمساهمة من "سبق".. "مروة" تختفي مجدّداً من ذويها بجدة
سبق

ناشدت أسرة الفتاة مروة أحمد محمد الغامدي؛ البالغة من العمر 21 عاماً، بالبحث عنها حيث فُقدت قبل أسبوعين بينما كانت في رفقة أهلها بالواجهة البحرية في كورنيش جدة، وهي تعاني مرضاً نفسياً (الاضطراب الوجداني) وفقاً لذويها ولديها ملف بالصحة النفسية بجدة.

وكانت "مروة"؛ قد اختفت كذلك قبل عام وتمّ العثور عليها بعد نشر خبر اختفائها في "سبق".

وطالب ذووها قرّاء "سبق"، أو مَن يعثر عليها، أو يشاهدها، بالتواصل مع الشرطة، أو مع ذويها على الرقمين الآتيين:(0500474337)، (0590858510).

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
02:04 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
07:06 PM

عادت قبل عام بمساهمة من "سبق".. "مروة" تختفي مجدّداً من ذويها بجدة

تعاني مرض الاضطراب الوجداني ولديها ملف في "الصحة النفسية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ناشدت أسرة الفتاة مروة أحمد محمد الغامدي؛ البالغة من العمر 21 عاماً، بالبحث عنها حيث فُقدت قبل أسبوعين بينما كانت في رفقة أهلها بالواجهة البحرية في كورنيش جدة، وهي تعاني مرضاً نفسياً (الاضطراب الوجداني) وفقاً لذويها ولديها ملف بالصحة النفسية بجدة.

وكانت "مروة"؛ قد اختفت كذلك قبل عام وتمّ العثور عليها بعد نشر خبر اختفائها في "سبق".

وطالب ذووها قرّاء "سبق"، أو مَن يعثر عليها، أو يشاهدها، بالتواصل مع الشرطة، أو مع ذويها على الرقمين الآتيين:(0500474337)، (0590858510).

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