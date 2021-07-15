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قيصرية الكتاب بقصر الحكم تدشن مؤلف "لنؤشر بطلاقة"

يهدف لتوفير المعلومة عن لغة الإشارة لفئة "الصم والبكم"

احتفلت الباحثة مرام بنت سلمان الجعيد بإطلاق وتوقيع كتابها الذي حمل عنوان "لنؤشر بطلاقة"، وذلك بحضور عضو مجلس الشورى سابقاً الأديب حمد القاضي، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية وسيدة الأعمال الجوهرة العطيشان والدكتور محمد الغنامي وعدد من الأدباء والمثقفين والإعلاميين.

وقدمت الكتاب الذي جاء في 175 صفحة، الأميرة سارة بنت عبدالرحمن الفيصل.

وقد أقيم حفل التوقيع في مركز قيصرية الكتاب الثقافي بوسط العاصمة الرياض مساء يوم السبت الماضي، وقدم الحفل الدكتور أحمد الحمدان المشرف على القيصرية.

وبدأ الحفل بكلمة للأديب حمد القاضي، أشاد فيها بدور الهيئة الملكية لتطوير منطقة الرياض وما يوليه الأمير فيصل بن بندر من رعاية واهتمام بالكتاب والمثقفين.
من ناحيتها، قالت مرام الجعيد: هذا الكتاب جاء ليوفر المعلومة عن لغة الإشارة لهذه الفئة الغالية.
وقدمت الشكر لوالدتها وزوجها ولكل من دعمها وساندها في تنفيذ هذا العمل.

وأضافت: لا أنسى دعم الأميرة سارة بنت عبدالرحمن الفيصل والأستاذة الجوهرة العطيشان، والمستشار عبدالعزيز آل حسين وديوانية آل حسين المنظمين للحفل.

بعد ذلك، وقعت الكاتبة عددًا من النسخ للحضور والجمهور في حفل التوقيع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قيصرية الكتاب بقصر الحكم تدشن مؤلف "لنؤشر بطلاقة"
سبق

احتفلت الباحثة مرام بنت سلمان الجعيد بإطلاق وتوقيع كتابها الذي حمل عنوان "لنؤشر بطلاقة"، وذلك بحضور عضو مجلس الشورى سابقاً الأديب حمد القاضي، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية وسيدة الأعمال الجوهرة العطيشان والدكتور محمد الغنامي وعدد من الأدباء والمثقفين والإعلاميين.

وقدمت الكتاب الذي جاء في 175 صفحة، الأميرة سارة بنت عبدالرحمن الفيصل.

وقد أقيم حفل التوقيع في مركز قيصرية الكتاب الثقافي بوسط العاصمة الرياض مساء يوم السبت الماضي، وقدم الحفل الدكتور أحمد الحمدان المشرف على القيصرية.

وبدأ الحفل بكلمة للأديب حمد القاضي، أشاد فيها بدور الهيئة الملكية لتطوير منطقة الرياض وما يوليه الأمير فيصل بن بندر من رعاية واهتمام بالكتاب والمثقفين.
من ناحيتها، قالت مرام الجعيد: هذا الكتاب جاء ليوفر المعلومة عن لغة الإشارة لهذه الفئة الغالية.
وقدمت الشكر لوالدتها وزوجها ولكل من دعمها وساندها في تنفيذ هذا العمل.

وأضافت: لا أنسى دعم الأميرة سارة بنت عبدالرحمن الفيصل والأستاذة الجوهرة العطيشان، والمستشار عبدالعزيز آل حسين وديوانية آل حسين المنظمين للحفل.

بعد ذلك، وقعت الكاتبة عددًا من النسخ للحضور والجمهور في حفل التوقيع.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
04:41 PM

قيصرية الكتاب بقصر الحكم تدشن مؤلف "لنؤشر بطلاقة"

يهدف لتوفير المعلومة عن لغة الإشارة لفئة "الصم والبكم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت الباحثة مرام بنت سلمان الجعيد بإطلاق وتوقيع كتابها الذي حمل عنوان "لنؤشر بطلاقة"، وذلك بحضور عضو مجلس الشورى سابقاً الأديب حمد القاضي، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية وسيدة الأعمال الجوهرة العطيشان والدكتور محمد الغنامي وعدد من الأدباء والمثقفين والإعلاميين.

وقدمت الكتاب الذي جاء في 175 صفحة، الأميرة سارة بنت عبدالرحمن الفيصل.

وقد أقيم حفل التوقيع في مركز قيصرية الكتاب الثقافي بوسط العاصمة الرياض مساء يوم السبت الماضي، وقدم الحفل الدكتور أحمد الحمدان المشرف على القيصرية.

وبدأ الحفل بكلمة للأديب حمد القاضي، أشاد فيها بدور الهيئة الملكية لتطوير منطقة الرياض وما يوليه الأمير فيصل بن بندر من رعاية واهتمام بالكتاب والمثقفين.
من ناحيتها، قالت مرام الجعيد: هذا الكتاب جاء ليوفر المعلومة عن لغة الإشارة لهذه الفئة الغالية.
وقدمت الشكر لوالدتها وزوجها ولكل من دعمها وساندها في تنفيذ هذا العمل.

وأضافت: لا أنسى دعم الأميرة سارة بنت عبدالرحمن الفيصل والأستاذة الجوهرة العطيشان، والمستشار عبدالعزيز آل حسين وديوانية آل حسين المنظمين للحفل.

بعد ذلك، وقعت الكاتبة عددًا من النسخ للحضور والجمهور في حفل التوقيع.

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