الزعاق: إعصار #كيار له تأثير إيجابي في الأمطار بالمملكة

توقّع هطولات بـ "الشرقية" و"الوسطى" مع اقترابه من #سلطنة_عُمان

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن إعصار كيار ذو تأثير إيجابي في الأمطار لدينا.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم،: إعصار #كيار الموجود حالياً في #بحر_العرب له تأثيرٌ إيجابي بالنسبة للأمطار علينا، خاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، فهو ناشرٌ للرطوبة المُخلّقة للسحب مع تزامنه مع موسم الوسم.

وأضاف: مع اقتراب #إعصار #كيار نواحي سواحل #سلطنة_عُمان سيرافق ذلك هبوب رياح شمالية شرقية على "الشرقية" و"الوسطى" مع هطولات مطرية متفاوتة القوة.

وتابع: مع اقتراب #إعصار #كيار من سواحل #سلطنة_عُمان سيكون هنالك مد بحري خفيف على بعض السواحل نواحي #مسقط.