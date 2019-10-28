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الزعاق: إعصار #كيار  له تأثير إيجابي في الأمطار بالمملكة

توقّع هطولات بـ "الشرقية" و"الوسطى" مع اقترابه من #سلطنة_عُمان

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن إعصار كيار ذو تأثير إيجابي في الأمطار لدينا.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم،: إعصار #كيار الموجود حالياً في #بحر_العرب له تأثيرٌ إيجابي بالنسبة للأمطار علينا، خاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، فهو ناشرٌ للرطوبة المُخلّقة للسحب مع تزامنه مع موسم الوسم.

وأضاف: مع اقتراب #إعصار #كيار نواحي سواحل #سلطنة_عُمان سيرافق ذلك هبوب رياح شمالية شرقية على "الشرقية" و"الوسطى" مع هطولات مطرية متفاوتة القوة.

وتابع: مع اقتراب #إعصار #كيار من سواحل #سلطنة_عُمان سيكون هنالك مد بحري خفيف على بعض السواحل نواحي #مسقط.

إعصار كيار كيار سلطنة عمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق: إعصار #كيار  له تأثير إيجابي في الأمطار بالمملكة
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن إعصار كيار ذو تأثير إيجابي في الأمطار لدينا.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم،: إعصار #كيار الموجود حالياً في #بحر_العرب له تأثيرٌ إيجابي بالنسبة للأمطار علينا، خاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، فهو ناشرٌ للرطوبة المُخلّقة للسحب مع تزامنه مع موسم الوسم.

وأضاف: مع اقتراب #إعصار #كيار نواحي سواحل #سلطنة_عُمان سيرافق ذلك هبوب رياح شمالية شرقية على "الشرقية" و"الوسطى" مع هطولات مطرية متفاوتة القوة.

وتابع: مع اقتراب #إعصار #كيار من سواحل #سلطنة_عُمان سيكون هنالك مد بحري خفيف على بعض السواحل نواحي #مسقط.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
01:08 PM

الزعاق: إعصار #كيار  له تأثير إيجابي في الأمطار بالمملكة

توقّع هطولات بـ "الشرقية" و"الوسطى" مع اقترابه من #سلطنة_عُمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,753

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن إعصار كيار ذو تأثير إيجابي في الأمطار لدينا.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم،: إعصار #كيار الموجود حالياً في #بحر_العرب له تأثيرٌ إيجابي بالنسبة للأمطار علينا، خاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، فهو ناشرٌ للرطوبة المُخلّقة للسحب مع تزامنه مع موسم الوسم.

وأضاف: مع اقتراب #إعصار #كيار نواحي سواحل #سلطنة_عُمان سيرافق ذلك هبوب رياح شمالية شرقية على "الشرقية" و"الوسطى" مع هطولات مطرية متفاوتة القوة.

وتابع: مع اقتراب #إعصار #كيار من سواحل #سلطنة_عُمان سيكون هنالك مد بحري خفيف على بعض السواحل نواحي #مسقط.

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