الزعاق: إعصار #كيار له تأثير إيجابي في الأمطار بالمملكة
توقّع هطولات بـ "الشرقية" و"الوسطى" مع اقترابه من #سلطنة_عُمان
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن إعصار كيار ذو تأثير إيجابي في الأمطار لدينا.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم،: إعصار #كيار الموجود حالياً في #بحر_العرب له تأثيرٌ إيجابي بالنسبة للأمطار علينا، خاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، فهو ناشرٌ للرطوبة المُخلّقة للسحب مع تزامنه مع موسم الوسم.
وأضاف: مع اقتراب #إعصار #كيار نواحي سواحل #سلطنة_عُمان سيرافق ذلك هبوب رياح شمالية شرقية على "الشرقية" و"الوسطى" مع هطولات مطرية متفاوتة القوة.
وتابع: مع اقتراب #إعصار #كيار من سواحل #سلطنة_عُمان سيكون هنالك مد بحري خفيف على بعض السواحل نواحي #مسقط.
الزعاق: إعصار #كيار له تأثير إيجابي في الأمطار بالمملكة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-10-28
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن إعصار كيار ذو تأثير إيجابي في الأمطار لدينا.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم،: إعصار #كيار الموجود حالياً في #بحر_العرب له تأثيرٌ إيجابي بالنسبة للأمطار علينا، خاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، فهو ناشرٌ للرطوبة المُخلّقة للسحب مع تزامنه مع موسم الوسم.
وأضاف: مع اقتراب #إعصار #كيار نواحي سواحل #سلطنة_عُمان سيرافق ذلك هبوب رياح شمالية شرقية على "الشرقية" و"الوسطى" مع هطولات مطرية متفاوتة القوة.
وتابع: مع اقتراب #إعصار #كيار من سواحل #سلطنة_عُمان سيكون هنالك مد بحري خفيف على بعض السواحل نواحي #مسقط.
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
01:08 PM
الزعاق: إعصار #كيار له تأثير إيجابي في الأمطار بالمملكة
توقّع هطولات بـ "الشرقية" و"الوسطى" مع اقترابه من #سلطنة_عُمان
أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن إعصار كيار ذو تأثير إيجابي في الأمطار لدينا.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم،: إعصار #كيار الموجود حالياً في #بحر_العرب له تأثيرٌ إيجابي بالنسبة للأمطار علينا، خاصة على جنوب وجنوب غرب #السعودية، فهو ناشرٌ للرطوبة المُخلّقة للسحب مع تزامنه مع موسم الوسم.
وأضاف: مع اقتراب #إعصار #كيار نواحي سواحل #سلطنة_عُمان سيرافق ذلك هبوب رياح شمالية شرقية على "الشرقية" و"الوسطى" مع هطولات مطرية متفاوتة القوة.
وتابع: مع اقتراب #إعصار #كيار من سواحل #سلطنة_عُمان سيكون هنالك مد بحري خفيف على بعض السواحل نواحي #مسقط.