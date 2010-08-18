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أمريكا.. حاكم تكساس المعارض لإلزامية الكمامات مصاب بكورونا

غداة مشاركته في حدث عام أقيم في مكان مغلق.. سيستمر بالفحوصات

أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت، المعارض الشرس لإلزامية وضع الكمامات للوقاية من كوفيد-19، أنه خضع الثلاثاء لفحص مخبري أثبت إصابته بفيروس كورونا؛ وذلك غداة مشاركته في حدث عام أقيم في مكان مغلق.

وقال مكتب الحاكم في بيان: إن آبوت المحصّن بالكامل ضد كوفيد-19 "يخضع يوميًّا للفحص، واليوم أتت نتيجته للمرة الأولى إيجابية".

وأضاف البيان أن آبوت "سيعزل نفسه في منزل الحاكم، وسيستمر في إجراء الفحص كل يوم"؛ مشيرًا إلى أن الحاكم يتعالج بـ"ريجينيرون"، وهو مزيج من أجسام حيوية مضادة.

وتابع أن الحاكم "بصحة جيدة ولا تظهر عليه أعراض في الوقت الحالي، وقد تم إبلاغ كل شخص على اتصال وثيق به".

وطمأن البيان بأن "نتيجة اختبار سيدة تكساس الأولى سيسيليا آبوت أتت سلبية".

وغريغ آبوت هو أحد الحكام الذين عارضوا بشدة إلزامية وضع الكمامات للوقاية من كورونا، كما أنه أصدر مرسومًا يمنع أي هيئة حكومية أو جهة تتلقى أموالًا عامة، من أن تفرض إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19.

وكان "آبوت" قد شارك مساء الاثنين في حدث عام أقيم في مكان مغلق، وقد بدا فيه محاطًا بعشرات الأشخاص لا يضع أي منهم كمامة.

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أمريكا.. حاكم تكساس المعارض لإلزامية الكمامات مصاب بكورونا
سبق

أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت، المعارض الشرس لإلزامية وضع الكمامات للوقاية من كوفيد-19، أنه خضع الثلاثاء لفحص مخبري أثبت إصابته بفيروس كورونا؛ وذلك غداة مشاركته في حدث عام أقيم في مكان مغلق.

وقال مكتب الحاكم في بيان: إن آبوت المحصّن بالكامل ضد كوفيد-19 "يخضع يوميًّا للفحص، واليوم أتت نتيجته للمرة الأولى إيجابية".

وأضاف البيان أن آبوت "سيعزل نفسه في منزل الحاكم، وسيستمر في إجراء الفحص كل يوم"؛ مشيرًا إلى أن الحاكم يتعالج بـ"ريجينيرون"، وهو مزيج من أجسام حيوية مضادة.

وتابع أن الحاكم "بصحة جيدة ولا تظهر عليه أعراض في الوقت الحالي، وقد تم إبلاغ كل شخص على اتصال وثيق به".

وطمأن البيان بأن "نتيجة اختبار سيدة تكساس الأولى سيسيليا آبوت أتت سلبية".

وغريغ آبوت هو أحد الحكام الذين عارضوا بشدة إلزامية وضع الكمامات للوقاية من كورونا، كما أنه أصدر مرسومًا يمنع أي هيئة حكومية أو جهة تتلقى أموالًا عامة، من أن تفرض إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19.

وكان "آبوت" قد شارك مساء الاثنين في حدث عام أقيم في مكان مغلق، وقد بدا فيه محاطًا بعشرات الأشخاص لا يضع أي منهم كمامة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
09:03 AM

أمريكا.. حاكم تكساس المعارض لإلزامية الكمامات مصاب بكورونا

غداة مشاركته في حدث عام أقيم في مكان مغلق.. سيستمر بالفحوصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت، المعارض الشرس لإلزامية وضع الكمامات للوقاية من كوفيد-19، أنه خضع الثلاثاء لفحص مخبري أثبت إصابته بفيروس كورونا؛ وذلك غداة مشاركته في حدث عام أقيم في مكان مغلق.

وقال مكتب الحاكم في بيان: إن آبوت المحصّن بالكامل ضد كوفيد-19 "يخضع يوميًّا للفحص، واليوم أتت نتيجته للمرة الأولى إيجابية".

وأضاف البيان أن آبوت "سيعزل نفسه في منزل الحاكم، وسيستمر في إجراء الفحص كل يوم"؛ مشيرًا إلى أن الحاكم يتعالج بـ"ريجينيرون"، وهو مزيج من أجسام حيوية مضادة.

وتابع أن الحاكم "بصحة جيدة ولا تظهر عليه أعراض في الوقت الحالي، وقد تم إبلاغ كل شخص على اتصال وثيق به".

وطمأن البيان بأن "نتيجة اختبار سيدة تكساس الأولى سيسيليا آبوت أتت سلبية".

وغريغ آبوت هو أحد الحكام الذين عارضوا بشدة إلزامية وضع الكمامات للوقاية من كورونا، كما أنه أصدر مرسومًا يمنع أي هيئة حكومية أو جهة تتلقى أموالًا عامة، من أن تفرض إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19.

وكان "آبوت" قد شارك مساء الاثنين في حدث عام أقيم في مكان مغلق، وقد بدا فيه محاطًا بعشرات الأشخاص لا يضع أي منهم كمامة.

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