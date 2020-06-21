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19265 طالبًا بجامعة القصيم يواصلون دراستهم "عن بعد"

بالفصل الصيفي.. بلغ عدد التقييمات على النظام 40076 تقييمًا

استعرضت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، التقرير الأسبوعي لسير العملية التعليمية "عن بعد"، خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس 22 - 26 شوال 1441هـ، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول على نظام البلاك بورد 81777، فيما بلغ عدد التقييمات على النظام 40076 تقييمًا، في حين بلغ عدد لوحات النقاش 4285 لوحة نقاش، وعدد الملفات المعروضة 596 ملفًا على نظام البلاك بورد.
وأوضح تقرير العمادة عدد الطلبة في الفصل الصيفي الذي بلغ 19265 طالبًا وطالبة يدرسون في 925 شعبة دراسية، وبلغ عدد المقررات الدراسية للفصل الصيفي 411 مقررًا دراسيًا، فيما أظهرت إحصائية الفصول الافتراضية على نظام بلاك بورد كولابوريت عدد إجمالي الجلسات والتي بلغت 1564 جلسة، بمدة جلسات إجمالية بلغت 5810 ساعات تعليمية، بإجمالي عدد الحضور الكلي للجلسات بلغ 126938، وبعدد حضور كلي للجلسات بدون تكرار 77517.

كما أظهر التقرير الأسبوعي للعمادة إحصائية برنامج زووم، حيث وصل عدد المشاركين بالجلسات على هذا النظام 7330 طالبًا وطالبة، كما بلغت عدد الفصول الافتراضية 217 فصلاً افتراضيًا، وبلغت مدة الجلسات بالدقائق 240439 دقيقة، وتضمن التقرير كذلك إحصائية الدعم الفني والتي بلغت 162 إجراءً توزعت كالتالي: 37 نظام الدعم الفني كياكو، و29 من خلال الاتصال المباشر، إضافة إلى 96 عبر تطبيق الواتس آب.

جامعة القصيم التعلم الإلكتروني

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19265 طالبًا بجامعة القصيم يواصلون دراستهم "عن بعد"
سبق

استعرضت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، التقرير الأسبوعي لسير العملية التعليمية "عن بعد"، خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس 22 - 26 شوال 1441هـ، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول على نظام البلاك بورد 81777، فيما بلغ عدد التقييمات على النظام 40076 تقييمًا، في حين بلغ عدد لوحات النقاش 4285 لوحة نقاش، وعدد الملفات المعروضة 596 ملفًا على نظام البلاك بورد.
وأوضح تقرير العمادة عدد الطلبة في الفصل الصيفي الذي بلغ 19265 طالبًا وطالبة يدرسون في 925 شعبة دراسية، وبلغ عدد المقررات الدراسية للفصل الصيفي 411 مقررًا دراسيًا، فيما أظهرت إحصائية الفصول الافتراضية على نظام بلاك بورد كولابوريت عدد إجمالي الجلسات والتي بلغت 1564 جلسة، بمدة جلسات إجمالية بلغت 5810 ساعات تعليمية، بإجمالي عدد الحضور الكلي للجلسات بلغ 126938، وبعدد حضور كلي للجلسات بدون تكرار 77517.

كما أظهر التقرير الأسبوعي للعمادة إحصائية برنامج زووم، حيث وصل عدد المشاركين بالجلسات على هذا النظام 7330 طالبًا وطالبة، كما بلغت عدد الفصول الافتراضية 217 فصلاً افتراضيًا، وبلغت مدة الجلسات بالدقائق 240439 دقيقة، وتضمن التقرير كذلك إحصائية الدعم الفني والتي بلغت 162 إجراءً توزعت كالتالي: 37 نظام الدعم الفني كياكو، و29 من خلال الاتصال المباشر، إضافة إلى 96 عبر تطبيق الواتس آب.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
04:15 PM

19265 طالبًا بجامعة القصيم يواصلون دراستهم "عن بعد"

بالفصل الصيفي.. بلغ عدد التقييمات على النظام 40076 تقييمًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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استعرضت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، التقرير الأسبوعي لسير العملية التعليمية "عن بعد"، خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس 22 - 26 شوال 1441هـ، حيث بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول على نظام البلاك بورد 81777، فيما بلغ عدد التقييمات على النظام 40076 تقييمًا، في حين بلغ عدد لوحات النقاش 4285 لوحة نقاش، وعدد الملفات المعروضة 596 ملفًا على نظام البلاك بورد.
وأوضح تقرير العمادة عدد الطلبة في الفصل الصيفي الذي بلغ 19265 طالبًا وطالبة يدرسون في 925 شعبة دراسية، وبلغ عدد المقررات الدراسية للفصل الصيفي 411 مقررًا دراسيًا، فيما أظهرت إحصائية الفصول الافتراضية على نظام بلاك بورد كولابوريت عدد إجمالي الجلسات والتي بلغت 1564 جلسة، بمدة جلسات إجمالية بلغت 5810 ساعات تعليمية، بإجمالي عدد الحضور الكلي للجلسات بلغ 126938، وبعدد حضور كلي للجلسات بدون تكرار 77517.

كما أظهر التقرير الأسبوعي للعمادة إحصائية برنامج زووم، حيث وصل عدد المشاركين بالجلسات على هذا النظام 7330 طالبًا وطالبة، كما بلغت عدد الفصول الافتراضية 217 فصلاً افتراضيًا، وبلغت مدة الجلسات بالدقائق 240439 دقيقة، وتضمن التقرير كذلك إحصائية الدعم الفني والتي بلغت 162 إجراءً توزعت كالتالي: 37 نظام الدعم الفني كياكو، و29 من خلال الاتصال المباشر، إضافة إلى 96 عبر تطبيق الواتس آب.

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