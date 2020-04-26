النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدرب أخضر الصالات يعقد اجتماعًا مع اللاعبين عن بعد

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم للصالات الإسباني لويس فونسيكا اجتماعًا بلاعبي المنتخب عبر الاتصال عن بعد.

وجاء الاجتماع ضمن البرنامج الإعدادي تحضيرًا للمشاركة في كأس آسيا "تركمانستان 2020" والمقرر إقامتها في أغسطس المقبل، حيث وضع الجهاز الفني خطته للتواصل مع اللاعبين خلال الفترة الحالية، التي تشهد تعليق كل الفعاليات الرياضية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ويحرص المدير الفني لمنتخب كرة قدم الصالات على متابعة اللاعبين والإشراف على برنامجهم اليومي وأداء التمارين اللياقية في منازلهم.

يُذكر أن المنتخب السعودي يحل في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب أخضر الصالات يعقد اجتماعًا مع اللاعبين عن بعد
سبق

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم للصالات الإسباني لويس فونسيكا اجتماعًا بلاعبي المنتخب عبر الاتصال عن بعد.

وجاء الاجتماع ضمن البرنامج الإعدادي تحضيرًا للمشاركة في كأس آسيا "تركمانستان 2020" والمقرر إقامتها في أغسطس المقبل، حيث وضع الجهاز الفني خطته للتواصل مع اللاعبين خلال الفترة الحالية، التي تشهد تعليق كل الفعاليات الرياضية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ويحرص المدير الفني لمنتخب كرة قدم الصالات على متابعة اللاعبين والإشراف على برنامجهم اليومي وأداء التمارين اللياقية في منازلهم.

يُذكر أن المنتخب السعودي يحل في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.


26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
10:19 PM

مدرب أخضر الصالات يعقد اجتماعًا مع اللاعبين عن بعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
158

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم للصالات الإسباني لويس فونسيكا اجتماعًا بلاعبي المنتخب عبر الاتصال عن بعد.

وجاء الاجتماع ضمن البرنامج الإعدادي تحضيرًا للمشاركة في كأس آسيا "تركمانستان 2020" والمقرر إقامتها في أغسطس المقبل، حيث وضع الجهاز الفني خطته للتواصل مع اللاعبين خلال الفترة الحالية، التي تشهد تعليق كل الفعاليات الرياضية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ويحرص المدير الفني لمنتخب كرة قدم الصالات على متابعة اللاعبين والإشراف على برنامجهم اليومي وأداء التمارين اللياقية في منازلهم.

يُذكر أن المنتخب السعودي يحل في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,167
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,626
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,654

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة