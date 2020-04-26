مدرب أخضر الصالات يعقد اجتماعًا مع اللاعبين عن بعد

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم للصالات الإسباني لويس فونسيكا اجتماعًا بلاعبي المنتخب عبر الاتصال عن بعد.

وجاء الاجتماع ضمن البرنامج الإعدادي تحضيرًا للمشاركة في كأس آسيا "تركمانستان 2020" والمقرر إقامتها في أغسطس المقبل، حيث وضع الجهاز الفني خطته للتواصل مع اللاعبين خلال الفترة الحالية، التي تشهد تعليق كل الفعاليات الرياضية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ويحرص المدير الفني لمنتخب كرة قدم الصالات على متابعة اللاعبين والإشراف على برنامجهم اليومي وأداء التمارين اللياقية في منازلهم.

يُذكر أن المنتخب السعودي يحل في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات إيران وتايلاند وكوريا الجنوبية.



