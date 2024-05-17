أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعداد التعافي في المملكة تتزايد، وقرابة 47% من الحالات هي حالات تعافي. ولفت "العبدالعالي" بأن المملكة في مجال الفحوص المخبرية للكشف عن كورونا تعد من الدول المتميزة وعالية النشاط في هذا المجال. وأشار في هذا الصدد بأن الفحوص التي كانت قبل شهر حوالي 5- 6 آلاف فحص يوميًا، وكان عدد مميز في وقته، تضاعفت اليوم 3 مرات وأصبح عدد الفحوصات اليومية يصل إلى 15 و18 ألف فحص يوميًا والمخطط له مضاعفة العدد والزيادة في القدرة المخبرية مما يواكبها اكتشاف المزيد من الحالات والوصول لها في وقت مبكر وهي نقطة إيجابية في التحكم بمدى انتشار الفيروس. من جهة أخرى أوضح العبدالعالي بأنه ومنذ بداية الجائحة، التواصل مستمر مع من يدعي علاج شعبي للفيروس، وما يجعلنا في اطمئنان أن مجتمعنا واعٍ ويرفض مثل هذه الأمور، مؤكدًا على عدم أخذ المعلومات إلا من الجهات الرسمية.

"متحدث الصحة": أعداد التعافي تتزايد والمملكة من الدول عالية التميز في الفحوص المخبرية عبدالحكيم شار سبق 2020-05-17 أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعداد التعافي في المملكة تتزايد، وقرابة 47% من الحالات هي حالات تعافي.

ولفت "العبدالعالي" بأن المملكة في مجال الفحوص المخبرية للكشف عن كورونا تعد من الدول المتميزة وعالية النشاط في هذا المجال.

وأشار في هذا الصدد بأن الفحوص التي كانت قبل شهر حوالي 5- 6 آلاف فحص يوميًا، وكان عدد مميز في وقته، تضاعفت اليوم 3 مرات وأصبح عدد الفحوصات اليومية يصل إلى 15 و18 ألف فحص يوميًا والمخطط له مضاعفة العدد والزيادة في القدرة المخبرية مما يواكبها اكتشاف المزيد من الحالات والوصول لها في وقت مبكر وهي نقطة إيجابية في التحكم بمدى انتشار الفيروس.

من جهة أخرى أوضح العبدالعالي بأنه ومنذ بداية الجائحة، التواصل مستمر مع من يدعي علاج شعبي للفيروس، وما يجعلنا في اطمئنان أن مجتمعنا واعٍ ويرفض مثل هذه الأمور، مؤكدًا على عدم أخذ المعلومات إلا من الجهات الرسمية.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 05:30 PM

اخر تعديل 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 05:52 PM

"متحدث الصحة": أعداد التعافي تتزايد والمملكة من الدول عالية التميز في الفحوص المخبرية ما بين 15 و18 ألف فحص يوميًا والمخطط مضاعفة العدد





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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعداد التعافي في المملكة تتزايد، وقرابة 47% من الحالات هي حالات تعافي.

ولفت "العبدالعالي" بأن المملكة في مجال الفحوص المخبرية للكشف عن كورونا تعد من الدول المتميزة وعالية النشاط في هذا المجال.

وأشار في هذا الصدد بأن الفحوص التي كانت قبل شهر حوالي 5- 6 آلاف فحص يوميًا، وكان عدد مميز في وقته، تضاعفت اليوم 3 مرات وأصبح عدد الفحوصات اليومية يصل إلى 15 و18 ألف فحص يوميًا والمخطط له مضاعفة العدد والزيادة في القدرة المخبرية مما يواكبها اكتشاف المزيد من الحالات والوصول لها في وقت مبكر وهي نقطة إيجابية في التحكم بمدى انتشار الفيروس.

من جهة أخرى أوضح العبدالعالي بأنه ومنذ بداية الجائحة، التواصل مستمر مع من يدعي علاج شعبي للفيروس، وما يجعلنا في اطمئنان أن مجتمعنا واعٍ ويرفض مثل هذه الأمور، مؤكدًا على عدم أخذ المعلومات إلا من الجهات الرسمية.