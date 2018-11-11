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جدة.. تكريم المدارس المتميزة في تنفيذ برنامجَيْ الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية

كرَّمت إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم المدارس المتميزة في تنفيذ برنامجَيْ الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية على مستوى مكاتب التعليم للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وذلك على مسرح إدارة التعليم، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيى القحطاني، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد عيسى الزهراني.

وهنأ "القحطاني" المدارس المتميزة مشيرًا إلى أن التميز هو السمة البارزة لمدارس جدة. مؤكدًا أهمية التهيئة الإرشادية للطلاب في بداية العام الدراسي، وبناء شراكة مجتمعية بين المدرسة والأسرة في تهيئة الطلاب في الانتظام للعام الدراسي الجديد، وكذلك الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى؛ الأمر الذي يمثل أهمية كبيرة في الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب.

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جدة.. تكريم المدارس المتميزة في تنفيذ برنامجَيْ الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية
سبق

كرَّمت إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم المدارس المتميزة في تنفيذ برنامجَيْ الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية على مستوى مكاتب التعليم للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وذلك على مسرح إدارة التعليم، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيى القحطاني، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد عيسى الزهراني.

وهنأ "القحطاني" المدارس المتميزة مشيرًا إلى أن التميز هو السمة البارزة لمدارس جدة. مؤكدًا أهمية التهيئة الإرشادية للطلاب في بداية العام الدراسي، وبناء شراكة مجتمعية بين المدرسة والأسرة في تهيئة الطلاب في الانتظام للعام الدراسي الجديد، وكذلك الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى؛ الأمر الذي يمثل أهمية كبيرة في الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:04 PM

جدة.. تكريم المدارس المتميزة في تنفيذ برنامجَيْ الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرَّمت إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم المدارس المتميزة في تنفيذ برنامجَيْ الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية على مستوى مكاتب التعليم للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وذلك على مسرح إدارة التعليم، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيى القحطاني، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد عيسى الزهراني.

وهنأ "القحطاني" المدارس المتميزة مشيرًا إلى أن التميز هو السمة البارزة لمدارس جدة. مؤكدًا أهمية التهيئة الإرشادية للطلاب في بداية العام الدراسي، وبناء شراكة مجتمعية بين المدرسة والأسرة في تهيئة الطلاب في الانتظام للعام الدراسي الجديد، وكذلك الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى؛ الأمر الذي يمثل أهمية كبيرة في الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب.

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