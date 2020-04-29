النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان.. 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الوباء 375 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى 3 وفيات؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس -منذ بداية الوباء- إلى 375 حالة، متضمنة 28 وفاة.

السودان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
السودان.. 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى 3 وفيات؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس -منذ بداية الوباء- إلى 375 حالة، متضمنة 28 وفاة.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:43 PM

السودان.. 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الوباء 375 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
159

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى 3 وفيات؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس -منذ بداية الوباء- إلى 375 حالة، متضمنة 28 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,359
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,774

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة