أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى 3 وفيات؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس -منذ بداية الوباء- إلى 375 حالة، متضمنة 28 وفاة.
السودان.. 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات
بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الوباء 375 حالة
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى 3 وفيات؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس -منذ بداية الوباء- إلى 375 حالة، متضمنة 28 وفاة.السودان فيروس كورونا الجديد
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السودان.. 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفياتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-29
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:43 PM
السودان.. 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات
بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الوباء 375 حالة
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالإضافة إلى 3 وفيات؛ ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس -منذ بداية الوباء- إلى 375 حالة، متضمنة 28 وفاة.
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