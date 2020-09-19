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جامعة الملك خالد ضمن 7 جامعات سعودية في تصنيف "التايمز"

بالمركز الـ17 على مستوى الجامعات العربية.. والمرتبة 601 عالميًّا

احتلت جامعة الملك خالد، المركزَ السادس بين الجامعات السعودية في تصنيف التايمز البريطاني؛ وذلك ضمن سبع جامعات سعودية وردت في التصنيف.
وجاءت الجامعة بحسب التصنيف، في المركز الـ17 على مستوى الجامعات العربية، والمركز 601 على مستوى العالم.
وقد صنف التقرير السنوي الذي أصدرته "التايمز" أفضل 1396 جامعة من 92 دولة حول العالم، ويعتمد التصنيف على جودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية.
ويراعي تصنيف "التايمز" عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، التي تشمل حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودخل الجامعة، وسمعتها في البحوث، ودخلها من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تنتجه الجامعة بشكل سنوي، وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلم، وسمعة المؤسسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الملك خالد ضمن 7 جامعات سعودية في تصنيف "التايمز"
سبق

احتلت جامعة الملك خالد، المركزَ السادس بين الجامعات السعودية في تصنيف التايمز البريطاني؛ وذلك ضمن سبع جامعات سعودية وردت في التصنيف.
وجاءت الجامعة بحسب التصنيف، في المركز الـ17 على مستوى الجامعات العربية، والمركز 601 على مستوى العالم.
وقد صنف التقرير السنوي الذي أصدرته "التايمز" أفضل 1396 جامعة من 92 دولة حول العالم، ويعتمد التصنيف على جودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية.
ويراعي تصنيف "التايمز" عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، التي تشمل حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودخل الجامعة، وسمعتها في البحوث، ودخلها من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تنتجه الجامعة بشكل سنوي، وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلم، وسمعة المؤسسة.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
02:07 PM

جامعة الملك خالد ضمن 7 جامعات سعودية في تصنيف "التايمز"

بالمركز الـ17 على مستوى الجامعات العربية.. والمرتبة 601 عالميًّا

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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احتلت جامعة الملك خالد، المركزَ السادس بين الجامعات السعودية في تصنيف التايمز البريطاني؛ وذلك ضمن سبع جامعات سعودية وردت في التصنيف.
وجاءت الجامعة بحسب التصنيف، في المركز الـ17 على مستوى الجامعات العربية، والمركز 601 على مستوى العالم.
وقد صنف التقرير السنوي الذي أصدرته "التايمز" أفضل 1396 جامعة من 92 دولة حول العالم، ويعتمد التصنيف على جودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية.
ويراعي تصنيف "التايمز" عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، التي تشمل حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودخل الجامعة، وسمعتها في البحوث، ودخلها من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تنتجه الجامعة بشكل سنوي، وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلم، وسمعة المؤسسة.

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