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توجيه عاجل من "آل الشيخ": إيقاف حسابات "هيئة الترفيه" على موقع التواصل "تويتر"

قال: "صبرت كثيرًا على اللي يحطونه جابلي صداع"

وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ, بشكل عاجل اليوم، إيقاف حسابات "هيئة الترفيه"على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل مؤقت، بسبب المحتوى الذي تقدمه الحسابات .
وقال "آل الشيخ" في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا .. أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع .. لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد اعتبارًا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه ...!"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توجيه عاجل من "آل الشيخ": إيقاف حسابات "هيئة الترفيه" على موقع التواصل "تويتر"
سبق

وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ, بشكل عاجل اليوم، إيقاف حسابات "هيئة الترفيه"على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل مؤقت، بسبب المحتوى الذي تقدمه الحسابات .
وقال "آل الشيخ" في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا .. أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع .. لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد اعتبارًا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه ...!"

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
07:57 PM

توجيه عاجل من "آل الشيخ": إيقاف حسابات "هيئة الترفيه" على موقع التواصل "تويتر"

قال: "صبرت كثيرًا على اللي يحطونه جابلي صداع"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
5,460

وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ, بشكل عاجل اليوم، إيقاف حسابات "هيئة الترفيه"على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل مؤقت، بسبب المحتوى الذي تقدمه الحسابات .
وقال "آل الشيخ" في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر": "لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا .. أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع .. لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد اعتبارًا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه ...!"

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