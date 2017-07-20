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"ساهر عفيف" مغطاة بشماغ ومطموسة ببخاخ أسود .. عبث والشرطة تلاحق

فعلها مجهولون في حادثتين منفصلتين وبعد يومين فقط من تركيب الكاميرات

تلاحق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف، مجهولين عمدوا للعبث بكاميرات رصد المخالفات المرورية آلياً (ساهر) في حادثتيْن منفصلتيْن ولاذوا بالفِرار دون أن يرصدهم أحد.

وعمد العابثون في المرة الأولى، وبعد ٢٤ ساعة من تدشين النظام لرصد السرعة؛ لتغطية الجهاز بـ "شماغ"، وفي المرة التالية طمسوا عدسات الكاميرات بـ "بخاخ" أسود.

وعمل المختصّون على إعادة كاميرا "ساهر" إلى وضعها الطبيعي بعد كل مرة يتم العبث بها.

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"ساهر عفيف" مغطاة بشماغ ومطموسة ببخاخ أسود .. عبث والشرطة تلاحق
سبق

تلاحق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف، مجهولين عمدوا للعبث بكاميرات رصد المخالفات المرورية آلياً (ساهر) في حادثتيْن منفصلتيْن ولاذوا بالفِرار دون أن يرصدهم أحد.

وعمد العابثون في المرة الأولى، وبعد ٢٤ ساعة من تدشين النظام لرصد السرعة؛ لتغطية الجهاز بـ "شماغ"، وفي المرة التالية طمسوا عدسات الكاميرات بـ "بخاخ" أسود.

وعمل المختصّون على إعادة كاميرا "ساهر" إلى وضعها الطبيعي بعد كل مرة يتم العبث بها.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
11:31 AM

"ساهر عفيف" مغطاة بشماغ ومطموسة ببخاخ أسود .. عبث والشرطة تلاحق

فعلها مجهولون في حادثتين منفصلتين وبعد يومين فقط من تركيب الكاميرات

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فهد الغبيوي - عفيف
9
6,825

تلاحق الجهات الأمنية بمحافظة عفيف، مجهولين عمدوا للعبث بكاميرات رصد المخالفات المرورية آلياً (ساهر) في حادثتيْن منفصلتيْن ولاذوا بالفِرار دون أن يرصدهم أحد.

وعمد العابثون في المرة الأولى، وبعد ٢٤ ساعة من تدشين النظام لرصد السرعة؛ لتغطية الجهاز بـ "شماغ"، وفي المرة التالية طمسوا عدسات الكاميرات بـ "بخاخ" أسود.

وعمل المختصّون على إعادة كاميرا "ساهر" إلى وضعها الطبيعي بعد كل مرة يتم العبث بها.

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