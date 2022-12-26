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المبنى سليم وللمصابين حق التعويض.. تفاصيل تتكشف بـ "حادث مقهى الخُبر"

3 نساء ورجل وطفل "مباشرة وتوجيه وتحقيقات".. و"الأشيقر" يرسم الصورة

أكّدت نتائج الكشف التي أجرتها الجهات المعنية على المبنى الذي انهار فيه سقف أحد المقاهي في مدينة الخُبر، وأدى إلى إصابات عدة أن المبنى سليم.

وكانت قد تمّت عمليات إزالة الأنقاض فوراً بعد الحادث، وتتم إزالة البلاط الخارجي العلوي للمقهى واستبداله بألوان فقط.

وعن المصابين في الحادث الذين تمّ نقلهم لمستشفى الملك فهد الجامعي لتقديم سُبل الرعاية الصحية، قال عميد كلية الحقوق بجامعة الأصالة الدكتور محمد الأشيقر، إن هذا الحادث المأساوي الذي نتجت عنه إصابة عدة أشخاص، يحمّل فيه المحل الذي تسبّب في هذا الضرر كامل المسؤولية القانونية والتعويض عن الضرر لوجود كامل أركان المسؤولية التقصيرية، وهي الفعل والضرر والعلاقة السببية.

وقال "الأشيقر": "كان ينبغي للمحل أخذ جميع الاحترازات الضرورية وقواعد السلامة لضمان عدم إصابة العملاء والمرتادين ووضع حواجز تحميهم من أي ضررٍ محتمل، وإن كان السقوط عائداً إلى مشكلات هندسية أو إنشائية، فللمحل حينئذ أن يرفع دعوى قضائية على المؤجر أو المقاول حسب طبيعة العقد والضمانات والمسؤوليات المترتبة".

"سبق" حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، للتعليق؛ إلا أنه لم يتم الرد لحين إعداد هذا الخبر.

هذا وقد انهار سقف أحد المقاهي في مدينة الخُبر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم.

وفور وقوع الحادثة، وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية- بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين، وذلك في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخُبر، الذي وقع مساء اليوم، ونتج منه إصابة 5 حالات؛ منهم ثلاث نساء ورجل وطفل، جميعهم مواطنون، بإصابات متفرقة.

كما وجَّه أمير الشرقية المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عجاب الحربي؛ برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكّد من سلامة المبنى الإنشائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المبنى سليم وللمصابين حق التعويض.. تفاصيل تتكشف بـ "حادث مقهى الخُبر"
سبق

أكّدت نتائج الكشف التي أجرتها الجهات المعنية على المبنى الذي انهار فيه سقف أحد المقاهي في مدينة الخُبر، وأدى إلى إصابات عدة أن المبنى سليم.

وكانت قد تمّت عمليات إزالة الأنقاض فوراً بعد الحادث، وتتم إزالة البلاط الخارجي العلوي للمقهى واستبداله بألوان فقط.

وعن المصابين في الحادث الذين تمّ نقلهم لمستشفى الملك فهد الجامعي لتقديم سُبل الرعاية الصحية، قال عميد كلية الحقوق بجامعة الأصالة الدكتور محمد الأشيقر، إن هذا الحادث المأساوي الذي نتجت عنه إصابة عدة أشخاص، يحمّل فيه المحل الذي تسبّب في هذا الضرر كامل المسؤولية القانونية والتعويض عن الضرر لوجود كامل أركان المسؤولية التقصيرية، وهي الفعل والضرر والعلاقة السببية.

وقال "الأشيقر": "كان ينبغي للمحل أخذ جميع الاحترازات الضرورية وقواعد السلامة لضمان عدم إصابة العملاء والمرتادين ووضع حواجز تحميهم من أي ضررٍ محتمل، وإن كان السقوط عائداً إلى مشكلات هندسية أو إنشائية، فللمحل حينئذ أن يرفع دعوى قضائية على المؤجر أو المقاول حسب طبيعة العقد والضمانات والمسؤوليات المترتبة".

"سبق" حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، للتعليق؛ إلا أنه لم يتم الرد لحين إعداد هذا الخبر.

هذا وقد انهار سقف أحد المقاهي في مدينة الخُبر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم.

وفور وقوع الحادثة، وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية- بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين، وذلك في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخُبر، الذي وقع مساء اليوم، ونتج منه إصابة 5 حالات؛ منهم ثلاث نساء ورجل وطفل، جميعهم مواطنون، بإصابات متفرقة.

كما وجَّه أمير الشرقية المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عجاب الحربي؛ برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكّد من سلامة المبنى الإنشائية.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
01:54 PM

المبنى سليم وللمصابين حق التعويض.. تفاصيل تتكشف بـ "حادث مقهى الخُبر"

3 نساء ورجل وطفل "مباشرة وتوجيه وتحقيقات".. و"الأشيقر" يرسم الصورة

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عبدالله السالم - الدمام
3
12,590

أكّدت نتائج الكشف التي أجرتها الجهات المعنية على المبنى الذي انهار فيه سقف أحد المقاهي في مدينة الخُبر، وأدى إلى إصابات عدة أن المبنى سليم.

وكانت قد تمّت عمليات إزالة الأنقاض فوراً بعد الحادث، وتتم إزالة البلاط الخارجي العلوي للمقهى واستبداله بألوان فقط.

وعن المصابين في الحادث الذين تمّ نقلهم لمستشفى الملك فهد الجامعي لتقديم سُبل الرعاية الصحية، قال عميد كلية الحقوق بجامعة الأصالة الدكتور محمد الأشيقر، إن هذا الحادث المأساوي الذي نتجت عنه إصابة عدة أشخاص، يحمّل فيه المحل الذي تسبّب في هذا الضرر كامل المسؤولية القانونية والتعويض عن الضرر لوجود كامل أركان المسؤولية التقصيرية، وهي الفعل والضرر والعلاقة السببية.

وقال "الأشيقر": "كان ينبغي للمحل أخذ جميع الاحترازات الضرورية وقواعد السلامة لضمان عدم إصابة العملاء والمرتادين ووضع حواجز تحميهم من أي ضررٍ محتمل، وإن كان السقوط عائداً إلى مشكلات هندسية أو إنشائية، فللمحل حينئذ أن يرفع دعوى قضائية على المؤجر أو المقاول حسب طبيعة العقد والضمانات والمسؤوليات المترتبة".

"سبق" حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، للتعليق؛ إلا أنه لم يتم الرد لحين إعداد هذا الخبر.

هذا وقد انهار سقف أحد المقاهي في مدينة الخُبر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إصابات عدة، وباشرت الجهات الأمنية موقع الحدث لإكمال اللازم.

وفور وقوع الحادثة، وجَّه الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية -بمتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية- بتقديم سُبل الرعاية الصحية كافة للمصابين، وذلك في حادثة تساقط الواجهة الأمامية للتكسية الخارجية لأحد المطاعم بمحافظة الخُبر، الذي وقع مساء اليوم، ونتج منه إصابة 5 حالات؛ منهم ثلاث نساء ورجل وطفل، جميعهم مواطنون، بإصابات متفرقة.

كما وجَّه أمير الشرقية المدير العام للدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عجاب الحربي؛ برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة، والتأكّد من سلامة المبنى الإنشائية.

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