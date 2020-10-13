أبها يعزز صفوفه بموهبة هلالية.. لمدة موسم رياضي واحد

وقعت إدارة نادي أبها عقداً احترافياً بنظام الإعارة مع اللاعب ذعار العتيبي ليمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، قادماً من نادي الهلال.

وتأتي موافقة إدارة الهلال على إعارة اللاعب بناء على قرار المدرب "رازفان " الذي فضل أن ينتقل اللاعب إلى نادٍ آخر للحصول على فرصة للمشاركة كي ينضج ويتطور.



ويلعب العتيبي البالغ من العمر"21عاماً" في مركز خط الوسط والجناح الأيمن، وهو من ناشئي الهلال وقد تمت إعارته في مطلع العام الجاري إلى التعاون لمدة ستة أشهر.

