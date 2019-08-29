"الغذاء والدواء" في رسالة اطمئنان للمستهلكين: لم نحذّر من بيض المائدة

قالت: نتخذ جميع الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة المنتجات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها لم تُصدر أي تحذير من بيض المائدة؛ موضحة أن الحملة التفتيشية التي تقوم بها حاليًا، هي من ضمن الحملات الدورية التي تنفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة؛ لضمان سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها.

وتفصيلًا قالت الهيئة في تعقيب على خبر نشرته "سبق" أمس الأربعاء: تود الهيئة التأكيد على أنها لم تُصدر أي تحذير من بيض المائدة، كما توضح أن الحملة التفتيشية التي تقوم بها حاليًا هي من ضمن الحملات الدورية التي تنفذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة؛ لضمان سلامة ومأمونية المنتجات الخاضعة لرقابتها.

وتابعت: من ضمن البرامج الرقابية المستهدفة التي تنفذها "الغذاء والدواء" هي التحقق من سلامة المنتجات المتداولة للبيض بالسوق المحلي، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة عبر حملة مشتركة خلال الأسبوع الجاري؛ للتأكد من مدى مطابقة منتجات ومنشآت بيع وتخزين بيض المائدة في السوق المحلي بجميع مناطق المملكة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المتعمدة.

واختتمت بقولها: تطمئن الهيئة المستهلكين كافة بأنها تتخذ جميع الإجراءات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان سلامة المنتجات، وفي حال ضبط أي منتجات مخالفة؛ يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ومنها التحذير من تلك المنتجات عبر موقع الهيئة الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.