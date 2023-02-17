النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الفضاء": برنامج أجيال الفضاء يُسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري

قال: نسعى إلى تكوين فريق أحلام يُسهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ ، أن برنامج أجيال الفضاء الذي أطلقته الهيئة يُسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في قطاع الفضاء، كما يشجع الاهتمام بالبحث العلمي وتعلم العلوم المختلفة في مجالات الابتكار (STEM) العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات .

وأكد "آل الشيخ" أن البرنامج يسعى جاهدًا للتعاون مع الأوساط الأكاديمية المتخصصة لتحقيق المزيد من التقدم في الأبحاث المتعلقة بعلوم الفضاء وتطبيقاته، وخلق بيئة تعليمية مزدهرة في المملكة من خلال تأسيس بيئة محفزة وممكنة لقطاع الفضاء لتكون منصة ينطلق منها مسارات اقتصادية وعلمية كبيرة بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع.

وقال: "نستمد إلهامنا من تجربة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء وفريقه الذين تحلوا بالشغف والإبداع والإصرار والعزيمة للوصول إلى الفضاء"، مشيرًا إلى أن الفريق العلمي الذي ساند رحلته كان يضم نخبة من العلماء وكذلك أمهر الفنيين والمصممين والمفكرين المبدعين الذين أسهموا في تحقيق هذا الحلم."

وأكد أن نجاح الرحلة كان نتاج جهود الفريق بأكمله، لذا تسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى تكوين فريق أحلام مماثل يُسهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة لمستقبل قطاع الفضاء في المملكة.

من جهة أخرى، أوضحت المديرة العامة لبرنامج أجيال الفضاء التابع للهيئة السعودية للفضاء إلهام الحربي أن البرنامج لديه مجموعة شاملة من الأهداف والرؤى الإستراتيجية التي تهدف إلى غرس إلهام الأجيال لتحقيق الريادة في علوم الفضاء، وبناء وتطوير أجيال المملكة القادمة من علماء الفضاء، وتحويل أحلامهم لبصمات في عالم الفضاء، وتمكين هذه الأجيال لتحقيق الريادة في استخدام وتطوير تقنيات الفضاء من خلال توفير بيئة تعليمية ملهمة، وقيادة قطاع الفضاء بما يخدم المملكة والإنسانية.

الهيئة السعودية للفضاء الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء عبدالعزيز آل الشيخ برنامج أجيال الفضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة الفضاء": برنامج أجيال الفضاء يُسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري
سبق

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ ، أن برنامج أجيال الفضاء الذي أطلقته الهيئة يُسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في قطاع الفضاء، كما يشجع الاهتمام بالبحث العلمي وتعلم العلوم المختلفة في مجالات الابتكار (STEM) العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات .

وأكد "آل الشيخ" أن البرنامج يسعى جاهدًا للتعاون مع الأوساط الأكاديمية المتخصصة لتحقيق المزيد من التقدم في الأبحاث المتعلقة بعلوم الفضاء وتطبيقاته، وخلق بيئة تعليمية مزدهرة في المملكة من خلال تأسيس بيئة محفزة وممكنة لقطاع الفضاء لتكون منصة ينطلق منها مسارات اقتصادية وعلمية كبيرة بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع.

وقال: "نستمد إلهامنا من تجربة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء وفريقه الذين تحلوا بالشغف والإبداع والإصرار والعزيمة للوصول إلى الفضاء"، مشيرًا إلى أن الفريق العلمي الذي ساند رحلته كان يضم نخبة من العلماء وكذلك أمهر الفنيين والمصممين والمفكرين المبدعين الذين أسهموا في تحقيق هذا الحلم."

وأكد أن نجاح الرحلة كان نتاج جهود الفريق بأكمله، لذا تسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى تكوين فريق أحلام مماثل يُسهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة لمستقبل قطاع الفضاء في المملكة.

من جهة أخرى، أوضحت المديرة العامة لبرنامج أجيال الفضاء التابع للهيئة السعودية للفضاء إلهام الحربي أن البرنامج لديه مجموعة شاملة من الأهداف والرؤى الإستراتيجية التي تهدف إلى غرس إلهام الأجيال لتحقيق الريادة في علوم الفضاء، وبناء وتطوير أجيال المملكة القادمة من علماء الفضاء، وتحويل أحلامهم لبصمات في عالم الفضاء، وتمكين هذه الأجيال لتحقيق الريادة في استخدام وتطوير تقنيات الفضاء من خلال توفير بيئة تعليمية ملهمة، وقيادة قطاع الفضاء بما يخدم المملكة والإنسانية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:49 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:24 PM

"هيئة الفضاء": برنامج أجيال الفضاء يُسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري

قال: نسعى إلى تكوين فريق أحلام يُسهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
230

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ ، أن برنامج أجيال الفضاء الذي أطلقته الهيئة يُسهم في إنشاء قاعدة وطنية لرأس المال البشري في قطاع الفضاء، كما يشجع الاهتمام بالبحث العلمي وتعلم العلوم المختلفة في مجالات الابتكار (STEM) العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات .

وأكد "آل الشيخ" أن البرنامج يسعى جاهدًا للتعاون مع الأوساط الأكاديمية المتخصصة لتحقيق المزيد من التقدم في الأبحاث المتعلقة بعلوم الفضاء وتطبيقاته، وخلق بيئة تعليمية مزدهرة في المملكة من خلال تأسيس بيئة محفزة وممكنة لقطاع الفضاء لتكون منصة ينطلق منها مسارات اقتصادية وعلمية كبيرة بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع.

وقال: "نستمد إلهامنا من تجربة سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء وفريقه الذين تحلوا بالشغف والإبداع والإصرار والعزيمة للوصول إلى الفضاء"، مشيرًا إلى أن الفريق العلمي الذي ساند رحلته كان يضم نخبة من العلماء وكذلك أمهر الفنيين والمصممين والمفكرين المبدعين الذين أسهموا في تحقيق هذا الحلم."

وأكد أن نجاح الرحلة كان نتاج جهود الفريق بأكمله، لذا تسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى تكوين فريق أحلام مماثل يُسهم في تحقيق رؤيتنا الطموحة لمستقبل قطاع الفضاء في المملكة.

من جهة أخرى، أوضحت المديرة العامة لبرنامج أجيال الفضاء التابع للهيئة السعودية للفضاء إلهام الحربي أن البرنامج لديه مجموعة شاملة من الأهداف والرؤى الإستراتيجية التي تهدف إلى غرس إلهام الأجيال لتحقيق الريادة في علوم الفضاء، وبناء وتطوير أجيال المملكة القادمة من علماء الفضاء، وتحويل أحلامهم لبصمات في عالم الفضاء، وتمكين هذه الأجيال لتحقيق الريادة في استخدام وتطوير تقنيات الفضاء من خلال توفير بيئة تعليمية ملهمة، وقيادة قطاع الفضاء بما يخدم المملكة والإنسانية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,753

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة