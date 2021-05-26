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من قمة برج الساعة.. شاهد "تايم لابس" يرصد الأمطار على البقاع الطاهرة

مقطع الفيديو شهد تداولاً واسعًا وإعجابًا كبيرًا بين المتابعين بمواقع التواصل

رصد مصور، فيديو بطريقة "تايم لابس" لحظة هطول الأمطار على البقاع الطاهرة "مكة المكرمة" في مشاهد نالت إعجاب الكثير من المغردين.

وكان قد رصد المصور محمد الهذلي مقطع الفيديو من قمة برج الساعة للأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة، وشهد المقطع تداولاً واسعًا وإعجابًا بين المتابعين.

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من قمة برج الساعة.. شاهد "تايم لابس" يرصد الأمطار على البقاع الطاهرة
سبق

رصد مصور، فيديو بطريقة "تايم لابس" لحظة هطول الأمطار على البقاع الطاهرة "مكة المكرمة" في مشاهد نالت إعجاب الكثير من المغردين.

وكان قد رصد المصور محمد الهذلي مقطع الفيديو من قمة برج الساعة للأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة، وشهد المقطع تداولاً واسعًا وإعجابًا بين المتابعين.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
01:41 AM

من قمة برج الساعة.. شاهد "تايم لابس" يرصد الأمطار على البقاع الطاهرة

مقطع الفيديو شهد تداولاً واسعًا وإعجابًا كبيرًا بين المتابعين بمواقع التواصل

A A A
محمد المواسي - مكة المكرمة
1
6,424

رصد مصور، فيديو بطريقة "تايم لابس" لحظة هطول الأمطار على البقاع الطاهرة "مكة المكرمة" في مشاهد نالت إعجاب الكثير من المغردين.

وكان قد رصد المصور محمد الهذلي مقطع الفيديو من قمة برج الساعة للأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة، وشهد المقطع تداولاً واسعًا وإعجابًا بين المتابعين.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,832
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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30,798
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