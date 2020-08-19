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"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

إن كنت تخشى اختبار الأنف.. فحص جديد وسهل للكشف عن كورونا

سيغير قواعد الفحص بعد ترخيص أمريكا له

هناك إنجاز محتمل في المكافحة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصاً للاستخدام الطارئ لاختبارات اللعاب.

وحسب تقرير لموقع "CNN" بالعربية، يقول المسؤولون: إن نتائج اختبار اللعاب يمكن أن تظهر في وقت أقل من 3 ساعات، ومن المتوقع أن يكلف الاختبار حوالي 10 دولارات لكل عينة.

ويضيف التقرير: هذا الاختبار قد يغير قواعد اللعبة إذا تمكنوا من إطلاقه، فهو لا يتطلب نفس الموارد والمسحات من الأنف التي حدت من القدرة على الاختبار على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون اختبار اللعاب متاحاً على نطاق واسع بعد أسابيع، وسوف يحبه الناس أكثر من اختبار مسح الأنف.

يأتي هذا الإعلان من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 170 ألف حالة، حسب جامعة جونز هوبكنز.

فيروس كورونا الجديد

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إن كنت تخشى اختبار الأنف.. فحص جديد وسهل للكشف عن كورونا
سبق

هناك إنجاز محتمل في المكافحة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصاً للاستخدام الطارئ لاختبارات اللعاب.

وحسب تقرير لموقع "CNN" بالعربية، يقول المسؤولون: إن نتائج اختبار اللعاب يمكن أن تظهر في وقت أقل من 3 ساعات، ومن المتوقع أن يكلف الاختبار حوالي 10 دولارات لكل عينة.

ويضيف التقرير: هذا الاختبار قد يغير قواعد اللعبة إذا تمكنوا من إطلاقه، فهو لا يتطلب نفس الموارد والمسحات من الأنف التي حدت من القدرة على الاختبار على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون اختبار اللعاب متاحاً على نطاق واسع بعد أسابيع، وسوف يحبه الناس أكثر من اختبار مسح الأنف.

يأتي هذا الإعلان من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 170 ألف حالة، حسب جامعة جونز هوبكنز.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
06:13 PM

إن كنت تخشى اختبار الأنف.. فحص جديد وسهل للكشف عن كورونا

سيغير قواعد الفحص بعد ترخيص أمريكا له

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,057

هناك إنجاز محتمل في المكافحة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيصاً للاستخدام الطارئ لاختبارات اللعاب.

وحسب تقرير لموقع "CNN" بالعربية، يقول المسؤولون: إن نتائج اختبار اللعاب يمكن أن تظهر في وقت أقل من 3 ساعات، ومن المتوقع أن يكلف الاختبار حوالي 10 دولارات لكل عينة.

ويضيف التقرير: هذا الاختبار قد يغير قواعد اللعبة إذا تمكنوا من إطلاقه، فهو لا يتطلب نفس الموارد والمسحات من الأنف التي حدت من القدرة على الاختبار على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون اختبار اللعاب متاحاً على نطاق واسع بعد أسابيع، وسوف يحبه الناس أكثر من اختبار مسح الأنف.

يأتي هذا الإعلان من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية 170 ألف حالة، حسب جامعة جونز هوبكنز.

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