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"الادعاء الأكثر جنوناً".. فريق "ترامب": أقمار صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح "بايدن"

الإدارة الأمريكية السابقة كانت تعتقد بنظرية تآمرية لم يسمع بها من قبل

‬ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدم "الادعاء الأكثر جنوناً" بشأن مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، حيث زعم فريق "ترامب" أن أقماراً صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن.

وبيّنت "واشنطن بوست" أن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي أصدرت، أمس مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني بعثها فريق "ترامب" لكبار المسؤولين في وزارة العدل الأمريكية لإثبات مزاعم تزوير الانتخابات.

وأضافت أن الرسائل توضح بالتفصيل أن فريق "ترامب" قدّم مزاعم لا أساس لها من الصحة تتضمن نظريات مؤامرة، وكذلك ترسم صورة واضحة لعدم وضع أي اعتبارات للخطوط التقليدية بين البيت الأبيض ووزارة العدل، بالمسائل المتعلقة بـ"ترامب" شخصياً.

ووصفت الصحيفة بعض الرسائل بأنها "مذهلة"، حيث تكشف أن الإدارة التي كانت تقود الولايات المتحدة كانت تعتقد بنظرية تآمرية لم يسمع بها من قبل، تزعم بأن أقماراً صناعية إيطالية استخدمت في تزوير العملية الانتخابية.

وكشفت أن مارك ميدوز كبير مساعدي "ترامب" أرسل في الأول من يناير (كانون الثاني) برسالة إلى المدعي العام بالإنابة جيفري روزن، تضمنت مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" لضابط استخبارات سابق يدعى براد جونسون يشرح بالتفصيل ما أطلق عليه اسم "نظرية المؤامرة الإيطالية"، تزعم أن أشخاصاً على صلة بشركة إيطالية تدعى "ليوناردو" استخدموا أقماراً صناعية لتزوير الأصوات في المراكز الحضرية في الولايات الرئيسية لصالح الرئيس جو بايدن.

وأضافت "واشنطن بوست" أن القائم بأعمال نائب المدعي العام ريتشارد دونوغ وصف تلك المزاعم بأنها "جنون تام" بعدما بعث جيفري روزن له برسالة كبير مساعدي "ترامب".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الادعاء الأكثر جنوناً".. فريق "ترامب": أقمار صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح "بايدن"
سبق

‬ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدم "الادعاء الأكثر جنوناً" بشأن مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، حيث زعم فريق "ترامب" أن أقماراً صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن.

وبيّنت "واشنطن بوست" أن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي أصدرت، أمس مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني بعثها فريق "ترامب" لكبار المسؤولين في وزارة العدل الأمريكية لإثبات مزاعم تزوير الانتخابات.

وأضافت أن الرسائل توضح بالتفصيل أن فريق "ترامب" قدّم مزاعم لا أساس لها من الصحة تتضمن نظريات مؤامرة، وكذلك ترسم صورة واضحة لعدم وضع أي اعتبارات للخطوط التقليدية بين البيت الأبيض ووزارة العدل، بالمسائل المتعلقة بـ"ترامب" شخصياً.

ووصفت الصحيفة بعض الرسائل بأنها "مذهلة"، حيث تكشف أن الإدارة التي كانت تقود الولايات المتحدة كانت تعتقد بنظرية تآمرية لم يسمع بها من قبل، تزعم بأن أقماراً صناعية إيطالية استخدمت في تزوير العملية الانتخابية.

وكشفت أن مارك ميدوز كبير مساعدي "ترامب" أرسل في الأول من يناير (كانون الثاني) برسالة إلى المدعي العام بالإنابة جيفري روزن، تضمنت مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" لضابط استخبارات سابق يدعى براد جونسون يشرح بالتفصيل ما أطلق عليه اسم "نظرية المؤامرة الإيطالية"، تزعم أن أشخاصاً على صلة بشركة إيطالية تدعى "ليوناردو" استخدموا أقماراً صناعية لتزوير الأصوات في المراكز الحضرية في الولايات الرئيسية لصالح الرئيس جو بايدن.

وأضافت "واشنطن بوست" أن القائم بأعمال نائب المدعي العام ريتشارد دونوغ وصف تلك المزاعم بأنها "جنون تام" بعدما بعث جيفري روزن له برسالة كبير مساعدي "ترامب".

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
04:27 PM

"الادعاء الأكثر جنوناً".. فريق "ترامب": أقمار صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح "بايدن"

الإدارة الأمريكية السابقة كانت تعتقد بنظرية تآمرية لم يسمع بها من قبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدم "الادعاء الأكثر جنوناً" بشأن مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن، حيث زعم فريق "ترامب" أن أقماراً صناعية إيطالية زورت الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن.

وبيّنت "واشنطن بوست" أن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي أصدرت، أمس مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني بعثها فريق "ترامب" لكبار المسؤولين في وزارة العدل الأمريكية لإثبات مزاعم تزوير الانتخابات.

وأضافت أن الرسائل توضح بالتفصيل أن فريق "ترامب" قدّم مزاعم لا أساس لها من الصحة تتضمن نظريات مؤامرة، وكذلك ترسم صورة واضحة لعدم وضع أي اعتبارات للخطوط التقليدية بين البيت الأبيض ووزارة العدل، بالمسائل المتعلقة بـ"ترامب" شخصياً.

ووصفت الصحيفة بعض الرسائل بأنها "مذهلة"، حيث تكشف أن الإدارة التي كانت تقود الولايات المتحدة كانت تعتقد بنظرية تآمرية لم يسمع بها من قبل، تزعم بأن أقماراً صناعية إيطالية استخدمت في تزوير العملية الانتخابية.

وكشفت أن مارك ميدوز كبير مساعدي "ترامب" أرسل في الأول من يناير (كانون الثاني) برسالة إلى المدعي العام بالإنابة جيفري روزن، تضمنت مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" لضابط استخبارات سابق يدعى براد جونسون يشرح بالتفصيل ما أطلق عليه اسم "نظرية المؤامرة الإيطالية"، تزعم أن أشخاصاً على صلة بشركة إيطالية تدعى "ليوناردو" استخدموا أقماراً صناعية لتزوير الأصوات في المراكز الحضرية في الولايات الرئيسية لصالح الرئيس جو بايدن.

وأضافت "واشنطن بوست" أن القائم بأعمال نائب المدعي العام ريتشارد دونوغ وصف تلك المزاعم بأنها "جنون تام" بعدما بعث جيفري روزن له برسالة كبير مساعدي "ترامب".

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