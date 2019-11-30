حقّق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًّا جديدًا في شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، عقب معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وتمكّنت وحدات من الجيش اليمني، من فرض سيطرتها على منطقة القباه في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة، عقب هجوم شنَّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في المنطقة. وأسفرت المواجهات بحسب موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة.

الجيش اليمني يتقدم ميدانيًّا شمال الضالع بعد معارك ضارية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-30 حقّق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًّا جديدًا في شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، عقب معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وتمكّنت وحدات من الجيش اليمني، من فرض سيطرتها على منطقة القباه في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة، عقب هجوم شنَّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في المنطقة.



وأسفرت المواجهات بحسب موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441 11:13 AM

الجيش اليمني يتقدم ميدانيًّا شمال الضالع بعد معارك ضارية سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة





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حقّق الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًّا جديدًا في شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، عقب معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وتمكّنت وحدات من الجيش اليمني، من فرض سيطرتها على منطقة القباه في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة، عقب هجوم شنَّته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في المنطقة.



وأسفرت المواجهات بحسب موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمرّدة.