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هيئة الغذاء لـ"سبق": هذه حقيقة دواء مرضى السكري من النوع الثاني

ردّت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما أثير في عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حول دواء "سيما جلوتايد لمرضى السكري النوع الثاني".

جاء ذلك في ردٍّ على استفسار "سبق"؛ حيث أكدت الهيئة أن المنتج مسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء كعلاج لمرض سكر الدم من النوع الثاني، والطبيب المختص هو من يُحدد مدى مناسبته للمريض من عدمها واشتراطات استخدامه، مشددة على ضرورة التقيد بما ورد في نشرة معلومات المريض المعتمدة من الهيئة والموجودة داخل علبة المستحضر، والتي تحدد الجرعات والأعراض الجانبية المتوقعة والمحاذير الخاصة بالاستخدام.

وقالت الهيئة: الإعلان المتداول له صبغة ترويجية ومبالغة في فعالية وسلامة المنتج؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت الهيئة أن نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية نص في مادته العاشرة على أنَّه يحظر على الممارس الصحي القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة، وبناءً عليه تهيب الهيئة بكافة الممارسين الصحيين بالتقيد باللوائح المذكورة.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الغذاء لـ"سبق": هذه حقيقة دواء مرضى السكري من النوع الثاني
سبق

ردّت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما أثير في عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حول دواء "سيما جلوتايد لمرضى السكري النوع الثاني".

جاء ذلك في ردٍّ على استفسار "سبق"؛ حيث أكدت الهيئة أن المنتج مسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء كعلاج لمرض سكر الدم من النوع الثاني، والطبيب المختص هو من يُحدد مدى مناسبته للمريض من عدمها واشتراطات استخدامه، مشددة على ضرورة التقيد بما ورد في نشرة معلومات المريض المعتمدة من الهيئة والموجودة داخل علبة المستحضر، والتي تحدد الجرعات والأعراض الجانبية المتوقعة والمحاذير الخاصة بالاستخدام.

وقالت الهيئة: الإعلان المتداول له صبغة ترويجية ومبالغة في فعالية وسلامة المنتج؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت الهيئة أن نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية نص في مادته العاشرة على أنَّه يحظر على الممارس الصحي القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة، وبناءً عليه تهيب الهيئة بكافة الممارسين الصحيين بالتقيد باللوائح المذكورة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:41 PM

هيئة الغذاء لـ"سبق": هذه حقيقة دواء مرضى السكري من النوع الثاني

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
10,137

ردّت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ما أثير في عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حول دواء "سيما جلوتايد لمرضى السكري النوع الثاني".

جاء ذلك في ردٍّ على استفسار "سبق"؛ حيث أكدت الهيئة أن المنتج مسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء كعلاج لمرض سكر الدم من النوع الثاني، والطبيب المختص هو من يُحدد مدى مناسبته للمريض من عدمها واشتراطات استخدامه، مشددة على ضرورة التقيد بما ورد في نشرة معلومات المريض المعتمدة من الهيئة والموجودة داخل علبة المستحضر، والتي تحدد الجرعات والأعراض الجانبية المتوقعة والمحاذير الخاصة بالاستخدام.

وقالت الهيئة: الإعلان المتداول له صبغة ترويجية ومبالغة في فعالية وسلامة المنتج؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، وسيتم تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت الهيئة أن نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية نص في مادته العاشرة على أنَّه يحظر على الممارس الصحي القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة، وبناءً عليه تهيب الهيئة بكافة الممارسين الصحيين بالتقيد باللوائح المذكورة.

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