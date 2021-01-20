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القبض على خمسة مقيمين سرقوا (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة بمكة

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية وأحيلوا للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البرماوية ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من أحد الفنادق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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القبض على خمسة مقيمين سرقوا (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة بمكة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البرماوية ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من أحد الفنادق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
12:58 AM

القبض على خمسة مقيمين سرقوا (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة بمكة

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية وأحيلوا للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البرماوية ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من أحد الفنادق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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