وزير الخارجية يستعرض مع نظيرته البريطانية سبل تعزيز التعاون الثنائي

ناقش جهود إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية البريطانية المتينة والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان الجهود السعودية البريطانية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة ومبادراتها للوصول إلى حل سياسي في اليمن الشقيق بما يدعم التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في هذا الشأن، كما تبادل الجانبان الآراء حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفير عيد الثقفي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.