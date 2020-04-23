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مكة المكرمة .. 49 حالة وفاة و209 إصابة جديدة بكورونا

فيما بلغ إجمالي الحالات منذ بداية الأزمة 3381

سجلت مكة المكرمة اليوم، 4 حالات وفاة جديدة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبهذا الرقم الجديد بلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة المكرمة 49 حالة وفاة من بين 121 حالة وفاة موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة.

يأتي هذا فيما سجلت المنطقة 209 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، وهو أقل بكثير عن الأيام الماضية التي سجلت فيها أكثر من 300 إصابة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 3381حالة؛ منها 2963 حالة نشطة، فيما تماثلت للشفاء 369 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرمة .. 49 حالة وفاة و209 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت مكة المكرمة اليوم، 4 حالات وفاة جديدة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبهذا الرقم الجديد بلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة المكرمة 49 حالة وفاة من بين 121 حالة وفاة موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة.

يأتي هذا فيما سجلت المنطقة 209 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، وهو أقل بكثير عن الأيام الماضية التي سجلت فيها أكثر من 300 إصابة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 3381حالة؛ منها 2963 حالة نشطة، فيما تماثلت للشفاء 369 حالة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:13 PM

مكة المكرمة .. 49 حالة وفاة و209 إصابة جديدة بكورونا

فيما بلغ إجمالي الحالات منذ بداية الأزمة 3381

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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13,346

سجلت مكة المكرمة اليوم، 4 حالات وفاة جديدة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبهذا الرقم الجديد بلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة المكرمة 49 حالة وفاة من بين 121 حالة وفاة موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة.

يأتي هذا فيما سجلت المنطقة 209 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، وهو أقل بكثير عن الأيام الماضية التي سجلت فيها أكثر من 300 إصابة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 3381حالة؛ منها 2963 حالة نشطة، فيما تماثلت للشفاء 369 حالة.

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