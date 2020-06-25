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عبارات تحفيزية بمدينة الملك سعود تعكس اعتزاز وفخر العاملين

أداء واجبهم الوطني والإنساني والديني لحماية الصحة

عكست عبارات محفزة وتشجيعية كتبت على لافتات العديد من مداخل بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، مدى الاعتزاز والفخر لدى العاملين بأداء واجبهم الوطني والإنساني والديني.

وشملت هذه العبارات، عبارة "هنا يعمل أعظم طاقم طبي في العالم" وعبارة "خلف هذا الباب أبطالنا وخط دفاعنا الأول"، وعبارة "بكم نعتز ونفخر" وغيرها من العبارات المحفزة والتشجيعية.

جاء ذلك تحفيزًا للعاملين الذين يقفون بكل شجاعة تاركين أبناءهم وأسرهم، ومضحين بحياتهم وصحتهم كخط دفاع أول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد "أبطال الصحة" هم الخط الأول لاستقبال المسافرين في المنافذ البحرية والجوية والبرية، إضافة إلى المراكز والمستشفيات وقطاعات الصحة المنتشرة في المملكة لمنع وفادة فيروس كورونا المستجد، وحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس، وحماية هذا الوطن الغالي من العدوى، وذلك بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لجميع القادمين إلى المملكة.

ويعمل "أبطال الصحة" على مدار 24 ساعة من خلال عددٍ من الكوادر الطبية المؤهلة وإمكانات طبية وفنية وتقنية من أجل التصدي لعدوى فيروس كورونا الجديد والحدّ من انتشاره.

مدينة الملك سعود الطبية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبارات تحفيزية بمدينة الملك سعود تعكس اعتزاز وفخر العاملين
سبق

عكست عبارات محفزة وتشجيعية كتبت على لافتات العديد من مداخل بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، مدى الاعتزاز والفخر لدى العاملين بأداء واجبهم الوطني والإنساني والديني.

وشملت هذه العبارات، عبارة "هنا يعمل أعظم طاقم طبي في العالم" وعبارة "خلف هذا الباب أبطالنا وخط دفاعنا الأول"، وعبارة "بكم نعتز ونفخر" وغيرها من العبارات المحفزة والتشجيعية.

جاء ذلك تحفيزًا للعاملين الذين يقفون بكل شجاعة تاركين أبناءهم وأسرهم، ومضحين بحياتهم وصحتهم كخط دفاع أول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد "أبطال الصحة" هم الخط الأول لاستقبال المسافرين في المنافذ البحرية والجوية والبرية، إضافة إلى المراكز والمستشفيات وقطاعات الصحة المنتشرة في المملكة لمنع وفادة فيروس كورونا المستجد، وحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس، وحماية هذا الوطن الغالي من العدوى، وذلك بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لجميع القادمين إلى المملكة.

ويعمل "أبطال الصحة" على مدار 24 ساعة من خلال عددٍ من الكوادر الطبية المؤهلة وإمكانات طبية وفنية وتقنية من أجل التصدي لعدوى فيروس كورونا الجديد والحدّ من انتشاره.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
02:50 PM

عبارات تحفيزية بمدينة الملك سعود تعكس اعتزاز وفخر العاملين

أداء واجبهم الوطني والإنساني والديني لحماية الصحة

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
1
360

عكست عبارات محفزة وتشجيعية كتبت على لافتات العديد من مداخل بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، مدى الاعتزاز والفخر لدى العاملين بأداء واجبهم الوطني والإنساني والديني.

وشملت هذه العبارات، عبارة "هنا يعمل أعظم طاقم طبي في العالم" وعبارة "خلف هذا الباب أبطالنا وخط دفاعنا الأول"، وعبارة "بكم نعتز ونفخر" وغيرها من العبارات المحفزة والتشجيعية.

جاء ذلك تحفيزًا للعاملين الذين يقفون بكل شجاعة تاركين أبناءهم وأسرهم، ومضحين بحياتهم وصحتهم كخط دفاع أول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعد "أبطال الصحة" هم الخط الأول لاستقبال المسافرين في المنافذ البحرية والجوية والبرية، إضافة إلى المراكز والمستشفيات وقطاعات الصحة المنتشرة في المملكة لمنع وفادة فيروس كورونا المستجد، وحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس، وحماية هذا الوطن الغالي من العدوى، وذلك بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لجميع القادمين إلى المملكة.

ويعمل "أبطال الصحة" على مدار 24 ساعة من خلال عددٍ من الكوادر الطبية المؤهلة وإمكانات طبية وفنية وتقنية من أجل التصدي لعدوى فيروس كورونا الجديد والحدّ من انتشاره.

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