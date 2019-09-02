أعلنت القنصلية السعودية في هيوستن، قائمة بمناطق الإخلاء في ولاية #فلوريدا، والتي أعلن عنها حتى هذه اللحظة بسبب الإعصار دوريان. وجائت القائمة كالتالي: Duval County St. Johns County Nassau County Martin County Palm Beach County Brevard County St. Lucie County Osceola County Glades County Hendry County Indiana River County Okeechobee County Highland County ودعت القنصلية السعوديين هناك للتواصل معها عبر أرقام الطوارئ للرد على أي استفسار. وقالت القنصلية في وقت سابق: لله الحمد، استطاعت القنصلية إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد، الذين لم يستطيعوا مغادرتها، وتم نقلهم وإسكانهم في مناطق آمنة وما زالت عملية الإخلاء قائمة في مقاطعة Palm- Beach لحين ضمان سلامة جميع المواطنين. وتابعت حينها: نامل من المواطنين المتواجدين في المناطق التي لم يعلن فيها الإخلاء، التقيد بتعليمات السلامة؛ سائلين المولى أن يحفظ الجميع. وهواتف طوارئ القنصلية السعودية في هيوستن: 2818890570 2819178658 2819178305 وعن طريق البريد الإلكتروني saudiaffairs@sacih.net وكان الإعصار دوريان قد ضرب جزر الباهاما، بعد أن أصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة، واقترب أكثر من الولايات المتحدة؛ حيث جرى إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا؛ بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا لاستقبال رياح عاتية وأمطار غزيرة. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن دوريان وصل أمس الأحد إلى اليابسة في إلبو كاي بجزر أباكو، كإعصار من الفئة الخامسة، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترًا في الساعة، وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترًا في الساعة. كما وصل الإعصار إلى جزيرة أباكو الكبرى قرب مارش هاربر. وتأهب الملايين في ولايتي فلوريدا ونورث كارولاينا للإعصار؛ بينما لم يعرف بعد ما إذا كان دوريان سيضرب الأراضي الأمريكية، أم سينحرف شمالًا باتجاه المحيط الأطلسي. ووفق "سكاي نيوز"، قال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي: إنه حتى إذا مر هذا الإعصار مرورًا عابرًا بولاية فلوريدا؛ فإنه قد يكون مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة، وإن "وصوله إلى اليابسة في فلوريدا لا يزال مرجحًا بشدة". وتوقع المركز أن يستمر إعصار دوريان خلال الأيام الخمسة المقبلة.

دوريان يقترب.. القنصلية في هيوستن تعلن إخلاء سعوديين في مقاطعة بريفارد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-02 أعلنت القنصلية السعودية في هيوستن، قائمة بمناطق الإخلاء في ولاية #فلوريدا، والتي أعلن عنها حتى هذه اللحظة بسبب الإعصار دوريان.

وجائت القائمة كالتالي:

Duval County St. Johns County Nassau County Martin County Palm Beach County Brevard County St. Lucie County

Osceola County Glades County Hendry County Indiana River County Okeechobee County Highland County

ودعت القنصلية السعوديين هناك للتواصل معها عبر أرقام الطوارئ للرد على أي استفسار.

وقالت القنصلية في وقت سابق: لله الحمد، استطاعت القنصلية إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد، الذين لم يستطيعوا مغادرتها، وتم نقلهم وإسكانهم في مناطق آمنة وما زالت عملية الإخلاء قائمة في مقاطعة Palm- Beach لحين ضمان سلامة جميع المواطنين.

وتابعت حينها: نامل من المواطنين المتواجدين في المناطق التي لم يعلن فيها الإخلاء، التقيد بتعليمات السلامة؛ سائلين المولى أن يحفظ الجميع.

وهواتف طوارئ القنصلية السعودية في هيوستن:

2818890570

2819178658

2819178305

وعن طريق البريد الإلكتروني

saudiaffairs@sacih.net

وكان الإعصار دوريان قد ضرب جزر الباهاما، بعد أن أصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة، واقترب أكثر من الولايات المتحدة؛ حيث جرى إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا؛ بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا لاستقبال رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن دوريان وصل أمس الأحد إلى اليابسة في إلبو كاي بجزر أباكو، كإعصار من الفئة الخامسة، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترًا في الساعة، وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترًا في الساعة. كما وصل الإعصار إلى جزيرة أباكو الكبرى قرب مارش هاربر.

وتأهب الملايين في ولايتي فلوريدا ونورث كارولاينا للإعصار؛ بينما لم يعرف بعد ما إذا كان دوريان سيضرب الأراضي الأمريكية، أم سينحرف شمالًا باتجاه المحيط الأطلسي.

ووفق "سكاي نيوز"، قال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي: إنه حتى إذا مر هذا الإعصار مرورًا عابرًا بولاية فلوريدا؛ فإنه قد يكون مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة، وإن "وصوله إلى اليابسة في فلوريدا لا يزال مرجحًا بشدة".

وتوقع المركز أن يستمر إعصار دوريان خلال الأيام الخمسة المقبلة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 10:06 AM

دوريان يقترب.. القنصلية في هيوستن تعلن إخلاء سعوديين في مقاطعة بريفارد كشفت قائمة مناطق الإخلاء في ولاية #فلوريدا ودعت للتواصل معها لأي استفسار





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أعلنت القنصلية السعودية في هيوستن، قائمة بمناطق الإخلاء في ولاية #فلوريدا، والتي أعلن عنها حتى هذه اللحظة بسبب الإعصار دوريان.

وجائت القائمة كالتالي:

Duval County St. Johns County Nassau County Martin County Palm Beach County Brevard County St. Lucie County

Osceola County Glades County Hendry County Indiana River County Okeechobee County Highland County

ودعت القنصلية السعوديين هناك للتواصل معها عبر أرقام الطوارئ للرد على أي استفسار.

وقالت القنصلية في وقت سابق: لله الحمد، استطاعت القنصلية إخلاء المواطنين المتواجدين في مقاطعة بريفارد، الذين لم يستطيعوا مغادرتها، وتم نقلهم وإسكانهم في مناطق آمنة وما زالت عملية الإخلاء قائمة في مقاطعة Palm- Beach لحين ضمان سلامة جميع المواطنين.

وتابعت حينها: نامل من المواطنين المتواجدين في المناطق التي لم يعلن فيها الإخلاء، التقيد بتعليمات السلامة؛ سائلين المولى أن يحفظ الجميع.

وهواتف طوارئ القنصلية السعودية في هيوستن:

2818890570

2819178658

2819178305

وعن طريق البريد الإلكتروني

saudiaffairs@sacih.net

وكان الإعصار دوريان قد ضرب جزر الباهاما، بعد أن أصبح ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة، واقترب أكثر من الولايات المتحدة؛ حيث جرى إخلاء بعض المناطق في ولاية فلوريدا؛ بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولاينا لاستقبال رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن دوريان وصل أمس الأحد إلى اليابسة في إلبو كاي بجزر أباكو، كإعصار من الفئة الخامسة، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلومترًا في الساعة، وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترًا في الساعة. كما وصل الإعصار إلى جزيرة أباكو الكبرى قرب مارش هاربر.

وتأهب الملايين في ولايتي فلوريدا ونورث كارولاينا للإعصار؛ بينما لم يعرف بعد ما إذا كان دوريان سيضرب الأراضي الأمريكية، أم سينحرف شمالًا باتجاه المحيط الأطلسي.

ووفق "سكاي نيوز"، قال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي: إنه حتى إذا مر هذا الإعصار مرورًا عابرًا بولاية فلوريدا؛ فإنه قد يكون مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة، وإن "وصوله إلى اليابسة في فلوريدا لا يزال مرجحًا بشدة".

وتوقع المركز أن يستمر إعصار دوريان خلال الأيام الخمسة المقبلة.