بلدية المجاردة تصادر كميات كبيرة من التنبول والشمة

تروج بين طلاب المدارس

صادرت بلدية المجاردة اليوم كميات كبيرة من التنبول والشمة، وقال رئيس بلدية المجاردة المهندس عبدالله بن علي الشمراني: إن إدارة صحة البيئة نجحت من خلال جولاتها التفتيشية على بعض البقالات المشتبه فيها في مصادرة عدد كبير من التنبول والشمة التي يتم بيعها وترويجها على طلاب المدارس، وتم تطبيق النظام بحقها وأخذت التعهدات اللازمة بعدم بيعها مستقبلًا، في الوقت الذي تم فيه إغلاق بعض المحلات التي جعلت من مواقعها منافذ لبيع تلك السموم.