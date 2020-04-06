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كيف تم إنقاذ طفلة مصرية لدغتها عقرب أثناء منع التجول؟

مستشفيات ليس لديها أمصال

قالت وسائل إعلام مصرية إن رجال الشرطة أثناء تطبيق حظر التجوال في أحد شوارع مدينة أسيوط، تفاجؤوا برجل في العقد الثالث من عمره يحمل على كتفه نجلته الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها العشر سنوات، وعقب سؤاله عن سبب نزوله وقت الحظر قال الأب أن ابنته لدغتها عقرب ولا يوجد معه سيارة لنقلها.
وطبقًا لوئل الإعلام المصرية، قام مدير إدارة الحماية المدنية اللواء أحمد حجازي، بنقل الأب وابنته بسيارة الشرطة والتوجه بهما فورًا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ولكنه تفاجأ هناك بعدم وجود مصل للدغة العقرب فقام باصطحابهما إلى مستشفى ثان هو مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، ولكن كانت المفاجئة عدم توافر المصل ضد لدغة العقرب أيضًا .
ثم قام مدير إدارة الحماية المدنية بالذهاب إلى مستشفى أخرى لإحضار مصل العقرب على مسؤوليته الشخصية، وتم إنقاذ الفتاة في النهاية.

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كيف تم إنقاذ طفلة مصرية لدغتها عقرب أثناء منع التجول؟
سبق

قالت وسائل إعلام مصرية إن رجال الشرطة أثناء تطبيق حظر التجوال في أحد شوارع مدينة أسيوط، تفاجؤوا برجل في العقد الثالث من عمره يحمل على كتفه نجلته الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها العشر سنوات، وعقب سؤاله عن سبب نزوله وقت الحظر قال الأب أن ابنته لدغتها عقرب ولا يوجد معه سيارة لنقلها.
وطبقًا لوئل الإعلام المصرية، قام مدير إدارة الحماية المدنية اللواء أحمد حجازي، بنقل الأب وابنته بسيارة الشرطة والتوجه بهما فورًا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ولكنه تفاجأ هناك بعدم وجود مصل للدغة العقرب فقام باصطحابهما إلى مستشفى ثان هو مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، ولكن كانت المفاجئة عدم توافر المصل ضد لدغة العقرب أيضًا .
ثم قام مدير إدارة الحماية المدنية بالذهاب إلى مستشفى أخرى لإحضار مصل العقرب على مسؤوليته الشخصية، وتم إنقاذ الفتاة في النهاية.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:21 PM

كيف تم إنقاذ طفلة مصرية لدغتها عقرب أثناء منع التجول؟

مستشفيات ليس لديها أمصال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,228

قالت وسائل إعلام مصرية إن رجال الشرطة أثناء تطبيق حظر التجوال في أحد شوارع مدينة أسيوط، تفاجؤوا برجل في العقد الثالث من عمره يحمل على كتفه نجلته الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها العشر سنوات، وعقب سؤاله عن سبب نزوله وقت الحظر قال الأب أن ابنته لدغتها عقرب ولا يوجد معه سيارة لنقلها.
وطبقًا لوئل الإعلام المصرية، قام مدير إدارة الحماية المدنية اللواء أحمد حجازي، بنقل الأب وابنته بسيارة الشرطة والتوجه بهما فورًا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ولكنه تفاجأ هناك بعدم وجود مصل للدغة العقرب فقام باصطحابهما إلى مستشفى ثان هو مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، ولكن كانت المفاجئة عدم توافر المصل ضد لدغة العقرب أيضًا .
ثم قام مدير إدارة الحماية المدنية بالذهاب إلى مستشفى أخرى لإحضار مصل العقرب على مسؤوليته الشخصية، وتم إنقاذ الفتاة في النهاية.

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