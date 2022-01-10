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صعود قياسي لـ"الإنتاج الصناعي في السعودية".. 10.3% ومؤشرات

تحليل عن الفترة من نوفمبر الماضي "مقارنة بالشهر نفسه من 2020"

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة 10.3% في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

ويُعد النمو المسجل في الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر، هو السابع على التوالي منذ مايو من العام الجاري؛ حيث كان قد سجل انكماشًا خلال الـ12 شهرًا السابقة له منذ مايو 2020 حتى أبريل 2021 بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في نوفمبر 124.2 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 19 شهرًا؛ أي منذ أن بلغ 135.2 نقطة في أبريل من عام 2020، وثاني أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات؛ وفقًا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية.

وجاء ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي؛ نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 10.4%.. "الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5%".

ويعزى ذلك إلى زيادة السعودية لإنتاج النفط؛ علمًا بأن السعودية التزمت بخفض إنتاج النفط اعتبارًا من مايو 2020، ضمن تحالف "أوبك +" لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة كورونا.

وارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضًا 9.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020؛ حيث كانت جائحة فيروس كورونا قد أدت إلى الحد من عمليات الإنتاج في العديد من المصانع خلال عام 2020.

وصعد الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 11.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020؛ علمًا بأن وزن هذا النشاط في المؤشر "2.9%".

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 2% في نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر السابق نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.2%.

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية 6% مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه، وسجل الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضًا 9.6% مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، نظرًا لاختلاف الزمان، ويسمى الزمن الذي يقيس التغير بالنسبة إليه "عام الأساس"، والزمن الذي يقيس مدى التغير فيه "عام المقارنة".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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صعود قياسي لـ"الإنتاج الصناعي في السعودية".. 10.3% ومؤشرات
سبق

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة 10.3% في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

ويُعد النمو المسجل في الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر، هو السابع على التوالي منذ مايو من العام الجاري؛ حيث كان قد سجل انكماشًا خلال الـ12 شهرًا السابقة له منذ مايو 2020 حتى أبريل 2021 بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في نوفمبر 124.2 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 19 شهرًا؛ أي منذ أن بلغ 135.2 نقطة في أبريل من عام 2020، وثاني أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات؛ وفقًا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية.

وجاء ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي؛ نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 10.4%.. "الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5%".

ويعزى ذلك إلى زيادة السعودية لإنتاج النفط؛ علمًا بأن السعودية التزمت بخفض إنتاج النفط اعتبارًا من مايو 2020، ضمن تحالف "أوبك +" لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة كورونا.

وارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضًا 9.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020؛ حيث كانت جائحة فيروس كورونا قد أدت إلى الحد من عمليات الإنتاج في العديد من المصانع خلال عام 2020.

وصعد الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 11.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020؛ علمًا بأن وزن هذا النشاط في المؤشر "2.9%".

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 2% في نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر السابق نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.2%.

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية 6% مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه، وسجل الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضًا 9.6% مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، نظرًا لاختلاف الزمان، ويسمى الزمن الذي يقيس التغير بالنسبة إليه "عام الأساس"، والزمن الذي يقيس مدى التغير فيه "عام المقارنة".

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:54 AM

صعود قياسي لـ"الإنتاج الصناعي في السعودية".. 10.3% ومؤشرات

تحليل عن الفترة من نوفمبر الماضي "مقارنة بالشهر نفسه من 2020"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة 10.3% في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

ويُعد النمو المسجل في الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر، هو السابع على التوالي منذ مايو من العام الجاري؛ حيث كان قد سجل انكماشًا خلال الـ12 شهرًا السابقة له منذ مايو 2020 حتى أبريل 2021 بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في نوفمبر 124.2 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 19 شهرًا؛ أي منذ أن بلغ 135.2 نقطة في أبريل من عام 2020، وثاني أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات؛ وفقًا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية.

وجاء ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي؛ نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 10.4%.. "الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5%".

ويعزى ذلك إلى زيادة السعودية لإنتاج النفط؛ علمًا بأن السعودية التزمت بخفض إنتاج النفط اعتبارًا من مايو 2020، ضمن تحالف "أوبك +" لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة كورونا.

وارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضًا 9.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020؛ حيث كانت جائحة فيروس كورونا قد أدت إلى الحد من عمليات الإنتاج في العديد من المصانع خلال عام 2020.

وصعد الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 11.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020؛ علمًا بأن وزن هذا النشاط في المؤشر "2.9%".

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 2% في نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر السابق نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.2%.

كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية 6% مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه، وسجل الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز انخفاضًا 9.6% مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.

والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، نظرًا لاختلاف الزمان، ويسمى الزمن الذي يقيس التغير بالنسبة إليه "عام الأساس"، والزمن الذي يقيس مدى التغير فيه "عام المقارنة".

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