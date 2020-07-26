النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البنوك لـ"سبق": تمديد تأجيل الأقساط لمستفيدي "ساند" المتعطلين عن العمل

ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى البرنامج إضافة إلى قوائم جديدة

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق" أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجّهت البنوك بتمديد تأجيل أقساط التمويل للمستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "حافظ" أن المؤسسة وجّهت بالتمديد ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى "ساند" إضافة إلى قوائم جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البنوك لـ"سبق": تمديد تأجيل الأقساط لمستفيدي "ساند" المتعطلين عن العمل
سبق

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق" أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجّهت البنوك بتمديد تأجيل أقساط التمويل للمستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "حافظ" أن المؤسسة وجّهت بالتمديد ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى "ساند" إضافة إلى قوائم جديدة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
05:50 PM

البنوك لـ"سبق": تمديد تأجيل الأقساط لمستفيدي "ساند" المتعطلين عن العمل

ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى البرنامج إضافة إلى قوائم جديدة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
1
658

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ"سبق" أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وجّهت البنوك بتمديد تأجيل أقساط التمويل للمستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "حافظ" أن المؤسسة وجّهت بالتمديد ليشمل ذلك جميع من سبقت إضافتهم إلى "ساند" إضافة إلى قوائم جديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,392
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,026
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,620
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,187

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
الكهرباء.. والعداد الذكي..!

الكهرباء.. والعداد الذكي..!

ماجد الحربي
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة