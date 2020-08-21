يحتفل الكابتن طيار حميد بن عوض الله السفري، يوم غد الخميس، بحفل زواج ابنه الكابتن طيار محمد، من ابنة الشيخ حامد بن بداح السفري بجدة.
ووزع السفري رقاع الدعوة على الأقارب والمحبين.. تهانينا.
السفري يحتفل بزواج ابنه
يحتفل الكابتن طيار حميد بن عوض الله السفري، يوم غد الخميس، بحفل زواج ابنه الكابتن طيار محمد، من ابنة الشيخ حامد بن بداح السفري بجدة.
ووزع السفري رقاع الدعوة على الأقارب والمحبين.. تهانينا.
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السفري يحتفل بزواج ابنهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-21
يحتفل الكابتن طيار حميد بن عوض الله السفري، يوم غد الخميس، بحفل زواج ابنه الكابتن طيار محمد، من ابنة الشيخ حامد بن بداح السفري بجدة.
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
08:41 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
08:52 PM
السفري يحتفل بزواج ابنه
يحتفل الكابتن طيار حميد بن عوض الله السفري، يوم غد الخميس، بحفل زواج ابنه الكابتن طيار محمد، من ابنة الشيخ حامد بن بداح السفري بجدة.
ووزع السفري رقاع الدعوة على الأقارب والمحبين.. تهانينا.
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