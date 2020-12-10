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الولايات المتحدة تعلن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

ترامب أكد دعم بلاده لاقتراح الرباط الجاد للحكم الذاتي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة مملكة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية، مجدداً تأكيد دعم بلاده لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية.

وأوضح الرئيس الأمريكي في بيان صادر اليوم عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خياراً واقعياً لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن، حاثاً الطرفين على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين.

وقال: " لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء الغربية، وتحقيقاً لهذه الغاية ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء الغربية، في الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.

ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المغرب أمريكا الصحراء الغربية الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تعلن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة مملكة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية، مجدداً تأكيد دعم بلاده لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية.

وأوضح الرئيس الأمريكي في بيان صادر اليوم عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خياراً واقعياً لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن، حاثاً الطرفين على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين.

وقال: " لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء الغربية، وتحقيقاً لهذه الغاية ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء الغربية، في الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
11:58 PM

الولايات المتحدة تعلن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

ترامب أكد دعم بلاده لاقتراح الرباط الجاد للحكم الذاتي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة مملكة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية، مجدداً تأكيد دعم بلاده لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية.

وأوضح الرئيس الأمريكي في بيان صادر اليوم عن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعتقد أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خياراً واقعياً لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن، حاثاً الطرفين على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين.

وقال: " لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء الغربية، وتحقيقاً لهذه الغاية ستفتح قنصلية في إقليم الصحراء الغربية، في الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.

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