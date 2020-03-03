النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتوجيه أمير وجهد لواء .. هكذا عادت مياه عائلة إلى مجاريها بالباحة بعد أعوام القطيعة

"الزهراني": نزاع شب وامتد فشلت معه المساعي إلى أن أتت وساطة "حسام بن سعود"

في بادرة إنسانية وبتوجيه من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود؛ نجح مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي؛ في وساطة لحل نزاع بين أسرتين؛ وذلك عقب خلاف عائلي بينهما امتدت معه القطيعة لسنوات طويلة.

فيما نفّذ اللواء "الحربي"؛ ورئيس مركز وادي الصدر، توجيهات أمير المنطقة باهتمام كبير، تمّ التوصل للصلح ومعه عادت العلاقات وأواصر القربى وصله الرحم إلى مجاريها بعد توقف طويل، وللمرة الأولى منذ نشوب الخلافات العائلية تعانق المتصالحون بحرارة بعد نجاح مساعي الصلح.

يُذكر أن أمير الباحة أسهم كثيراً بوجاهته في إصلاح ذات البين وإطلاق مساجين وعتق رقاب والتي تجد الشكر الجزيل من أهالي المنطقة.

وبيّن سعيد الزهراني؛ أن النزاع العائلي شب في أُسرتهم وامتدت معه القطيعة لسنوات عدة، وفشلت معه جميع المساعي لرأب الصدع وإعادة المحبة، مضيفاً: "بحمد الله استطاع اللواء وليد الحربي؛ إنهاء كل تلك السنين العجاف بوساطته والذي حمل توجيه واسم الأمير حسام بن سعود لأطراف النزاع من عائلتنا ولم يغادر الموقع إلا بعد التأكد من إعادة الأمور إلى نصابها وسلام الأطراف المتنازعة على بعضهم بعضا".

وقدّم "الزهراني"؛ شكره لأمير المنطقة، ولمدير الشرطة، ورئيس مركز وادي الصدر، وكل مَن شارك أو سعى في الصلح منذ بداية الخلاف حتى الوصول لإنجاح المساعي.

وقال مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي؛ لـ"سبق": "لإيمان أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، أن الأُلفة يجب أن تعم المجتمع بأكمله، وأن السعي للإصلاح وتقريب وجهات النظر بابٌ عظيم من أبواب الخير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ووزير الداخلية -يحفظهم الله-، ولأن الإصلاح عادة مستمرة في قيادتنا الرشيدة فقد وجّهني الأمير للتحرك في وساطة لإنهاء قطيعة استمرت سنوات طويلة بسبب خلاف عائلي، وبفضل الله تكللت المساعي بالنجاح، وعادت المياه الى مجاريها بعد زيارتهم في منزلهم".

وأضاف: "ذلك غير مستغرب من أمير المنطقة فقد وقفنا على عديد من القضايا المشابهة سواءً خلافات عائلية أو مالية أو قبلية ونجح في إنهائها، وهو ما يأتي امتداداً لمواقف القيادة الحكيمة".

وثمّن "الحربي"؛ لأمير الباحة، اهتمامه بالجوانب الإنسانية، كما شكر لأطراف النزاع مدّ اليد وعودة الألفة من جديد، داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته وأمنه.

أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود حل نزاع بين أسرتين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتوجيه أمير وجهد لواء .. هكذا عادت مياه عائلة إلى مجاريها بالباحة بعد أعوام القطيعة
سبق

في بادرة إنسانية وبتوجيه من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود؛ نجح مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي؛ في وساطة لحل نزاع بين أسرتين؛ وذلك عقب خلاف عائلي بينهما امتدت معه القطيعة لسنوات طويلة.

فيما نفّذ اللواء "الحربي"؛ ورئيس مركز وادي الصدر، توجيهات أمير المنطقة باهتمام كبير، تمّ التوصل للصلح ومعه عادت العلاقات وأواصر القربى وصله الرحم إلى مجاريها بعد توقف طويل، وللمرة الأولى منذ نشوب الخلافات العائلية تعانق المتصالحون بحرارة بعد نجاح مساعي الصلح.

يُذكر أن أمير الباحة أسهم كثيراً بوجاهته في إصلاح ذات البين وإطلاق مساجين وعتق رقاب والتي تجد الشكر الجزيل من أهالي المنطقة.

وبيّن سعيد الزهراني؛ أن النزاع العائلي شب في أُسرتهم وامتدت معه القطيعة لسنوات عدة، وفشلت معه جميع المساعي لرأب الصدع وإعادة المحبة، مضيفاً: "بحمد الله استطاع اللواء وليد الحربي؛ إنهاء كل تلك السنين العجاف بوساطته والذي حمل توجيه واسم الأمير حسام بن سعود لأطراف النزاع من عائلتنا ولم يغادر الموقع إلا بعد التأكد من إعادة الأمور إلى نصابها وسلام الأطراف المتنازعة على بعضهم بعضا".

وقدّم "الزهراني"؛ شكره لأمير المنطقة، ولمدير الشرطة، ورئيس مركز وادي الصدر، وكل مَن شارك أو سعى في الصلح منذ بداية الخلاف حتى الوصول لإنجاح المساعي.

وقال مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي؛ لـ"سبق": "لإيمان أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، أن الأُلفة يجب أن تعم المجتمع بأكمله، وأن السعي للإصلاح وتقريب وجهات النظر بابٌ عظيم من أبواب الخير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ووزير الداخلية -يحفظهم الله-، ولأن الإصلاح عادة مستمرة في قيادتنا الرشيدة فقد وجّهني الأمير للتحرك في وساطة لإنهاء قطيعة استمرت سنوات طويلة بسبب خلاف عائلي، وبفضل الله تكللت المساعي بالنجاح، وعادت المياه الى مجاريها بعد زيارتهم في منزلهم".

وأضاف: "ذلك غير مستغرب من أمير المنطقة فقد وقفنا على عديد من القضايا المشابهة سواءً خلافات عائلية أو مالية أو قبلية ونجح في إنهائها، وهو ما يأتي امتداداً لمواقف القيادة الحكيمة".

وثمّن "الحربي"؛ لأمير الباحة، اهتمامه بالجوانب الإنسانية، كما شكر لأطراف النزاع مدّ اليد وعودة الألفة من جديد، داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته وأمنه.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:18 PM

بتوجيه أمير وجهد لواء .. هكذا عادت مياه عائلة إلى مجاريها بالباحة بعد أعوام القطيعة

"الزهراني": نزاع شب وامتد فشلت معه المساعي إلى أن أتت وساطة "حسام بن سعود"

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
6
13,522

في بادرة إنسانية وبتوجيه من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود؛ نجح مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي؛ في وساطة لحل نزاع بين أسرتين؛ وذلك عقب خلاف عائلي بينهما امتدت معه القطيعة لسنوات طويلة.

فيما نفّذ اللواء "الحربي"؛ ورئيس مركز وادي الصدر، توجيهات أمير المنطقة باهتمام كبير، تمّ التوصل للصلح ومعه عادت العلاقات وأواصر القربى وصله الرحم إلى مجاريها بعد توقف طويل، وللمرة الأولى منذ نشوب الخلافات العائلية تعانق المتصالحون بحرارة بعد نجاح مساعي الصلح.

يُذكر أن أمير الباحة أسهم كثيراً بوجاهته في إصلاح ذات البين وإطلاق مساجين وعتق رقاب والتي تجد الشكر الجزيل من أهالي المنطقة.

وبيّن سعيد الزهراني؛ أن النزاع العائلي شب في أُسرتهم وامتدت معه القطيعة لسنوات عدة، وفشلت معه جميع المساعي لرأب الصدع وإعادة المحبة، مضيفاً: "بحمد الله استطاع اللواء وليد الحربي؛ إنهاء كل تلك السنين العجاف بوساطته والذي حمل توجيه واسم الأمير حسام بن سعود لأطراف النزاع من عائلتنا ولم يغادر الموقع إلا بعد التأكد من إعادة الأمور إلى نصابها وسلام الأطراف المتنازعة على بعضهم بعضا".

وقدّم "الزهراني"؛ شكره لأمير المنطقة، ولمدير الشرطة، ورئيس مركز وادي الصدر، وكل مَن شارك أو سعى في الصلح منذ بداية الخلاف حتى الوصول لإنجاح المساعي.

وقال مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي؛ لـ"سبق": "لإيمان أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، أن الأُلفة يجب أن تعم المجتمع بأكمله، وأن السعي للإصلاح وتقريب وجهات النظر بابٌ عظيم من أبواب الخير وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ووزير الداخلية -يحفظهم الله-، ولأن الإصلاح عادة مستمرة في قيادتنا الرشيدة فقد وجّهني الأمير للتحرك في وساطة لإنهاء قطيعة استمرت سنوات طويلة بسبب خلاف عائلي، وبفضل الله تكللت المساعي بالنجاح، وعادت المياه الى مجاريها بعد زيارتهم في منزلهم".

وأضاف: "ذلك غير مستغرب من أمير المنطقة فقد وقفنا على عديد من القضايا المشابهة سواءً خلافات عائلية أو مالية أو قبلية ونجح في إنهائها، وهو ما يأتي امتداداً لمواقف القيادة الحكيمة".

وثمّن "الحربي"؛ لأمير الباحة، اهتمامه بالجوانب الإنسانية، كما شكر لأطراف النزاع مدّ اليد وعودة الألفة من جديد، داعياً الله أن يحفظ للوطن قيادته وأمنه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,957
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,736
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,894
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,101

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة