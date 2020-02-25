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باستثناء طهران.. مطار دبي يعلّق الرحلات من وإلى إيران حتى إشعار آخر

قال: جميع المسافرين الذين يصلون سيخضعون لفحص حراري في المطار

أعلن مطار دبي، عن تعليق كل الرحلات بينه وبين إيران حتى إشعار آخر.

واستثنى مطار دبي، طهران من تعليق الرحلات، وأكد في بيان رسمي نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية؛ أن "جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران، سيخضعون لفحص حراري في المطار من قِبَل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار".

ودعا المطار العملاءَ إلى الاتصال بشركات الطيران للحصول على تفاصيل عن رحلاتهم.

ووفق "سبوتنك" أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصًا بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وذكرت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، أن "مصابيْن بفيروس كورونا في مدينة ساوة شمالي البلاد، تُوفيَا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سترسل اليوم الثلاثاء فريقين إلى إيران وإيطاليا؛ لبحث انتشار الفيروس المستجد.

وأصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تَسَبّب في وفاة وإصابة ما لا يقل عن 75 شخصًا حتى الآن.

وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران؛ وهو الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بأنه إجراء وقائي مؤقت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي، 78 ألفًا و866 شخصًا، توفي منهم ألفان و592 شخصًا؛ فيما شُفِيَ حتى الآن 25 ألفًا و128 شخصًا؛ وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

مطار دبي إيران فيروس كورونا الجديد

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باستثناء طهران.. مطار دبي يعلّق الرحلات من وإلى إيران حتى إشعار آخر
سبق

أعلن مطار دبي، عن تعليق كل الرحلات بينه وبين إيران حتى إشعار آخر.

واستثنى مطار دبي، طهران من تعليق الرحلات، وأكد في بيان رسمي نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية؛ أن "جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران، سيخضعون لفحص حراري في المطار من قِبَل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار".

ودعا المطار العملاءَ إلى الاتصال بشركات الطيران للحصول على تفاصيل عن رحلاتهم.

ووفق "سبوتنك" أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصًا بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وذكرت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، أن "مصابيْن بفيروس كورونا في مدينة ساوة شمالي البلاد، تُوفيَا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سترسل اليوم الثلاثاء فريقين إلى إيران وإيطاليا؛ لبحث انتشار الفيروس المستجد.

وأصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تَسَبّب في وفاة وإصابة ما لا يقل عن 75 شخصًا حتى الآن.

وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران؛ وهو الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بأنه إجراء وقائي مؤقت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي، 78 ألفًا و866 شخصًا، توفي منهم ألفان و592 شخصًا؛ فيما شُفِيَ حتى الآن 25 ألفًا و128 شخصًا؛ وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:20 AM

باستثناء طهران.. مطار دبي يعلّق الرحلات من وإلى إيران حتى إشعار آخر

قال: جميع المسافرين الذين يصلون سيخضعون لفحص حراري في المطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مطار دبي، عن تعليق كل الرحلات بينه وبين إيران حتى إشعار آخر.

واستثنى مطار دبي، طهران من تعليق الرحلات، وأكد في بيان رسمي نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية؛ أن "جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران، سيخضعون لفحص حراري في المطار من قِبَل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار".

ودعا المطار العملاءَ إلى الاتصال بشركات الطيران للحصول على تفاصيل عن رحلاتهم.

ووفق "سبوتنك" أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 14 شخصًا بعد تسجيل حالتين جديدتين.

وذكرت وكالة "إرنا"، اليوم الثلاثاء، أن "مصابيْن بفيروس كورونا في مدينة ساوة شمالي البلاد، تُوفيَا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سترسل اليوم الثلاثاء فريقين إلى إيران وإيطاليا؛ لبحث انتشار الفيروس المستجد.

وأصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تَسَبّب في وفاة وإصابة ما لا يقل عن 75 شخصًا حتى الآن.

وأغلقت دول مجاورة منها باكستان وأفغانستان وتركيا والكويت والعراق، حدودها مع إيران؛ وهو الإجراء الذي وصفه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بأنه إجراء وقائي مؤقت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي، 78 ألفًا و866 شخصًا، توفي منهم ألفان و592 شخصًا؛ فيما شُفِيَ حتى الآن 25 ألفًا و128 شخصًا؛ وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

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