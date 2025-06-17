من جلسة الشورى.. مطالبات عدة لـ"الإعلام" و"هدف" و"بنك التنمية"

طالب بتمكين ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي من تولي مناصب قيادية

طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الإعلام بتمكين المؤهلات ذوات الكفاءة والتميز الإعلامي والأدبي من تولي مناصب قيادية في وكالات الوزارة وإداراتها المختلفة.

وفي جلسته العادية السادسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، قال المجلس: على وزارة الإعلام عقد شراكات فاعلة بين الوزارة والوزارات والهيئات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه والرياضة بهدف تجويد المحتوى الإعلامي وزيادة الموارد المالية للأطراف كافة.

وتابع: على وزارة الإعلام معالجة المعوقات التي تحول دون امتلاك الوزارة زمام المبادرة في منجزها الإخباري استباقاً ومواكبةً ومعالجةً لاحقة بما يتناسب مع موقع المملكة الريادي في صناعة الحدث والتأثير على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي شأن آخر طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالعمل على ابتكار مبادرات متخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي وتطوير آلية تُميّز الشركات والمؤسسات ذات الاستثمار الاستثنائي في رأس المال البشري السعودي.

وقال: على الصندوق العمل على تلافي حصول أي أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق أو الاستمرار في الاستفادة منها مع زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه ومبادراته وآليات تقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم في حال رفضهم أو استبعادهم من أي برنامج.

من جهة أخرى طالب #الشورى - في قرار أصدره اليوم - بنك التنمية الاجتماعية، بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات دقيقة لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والإنتاجية وغير المالية.

وقال المجلس: على بنك التنمية الاجتماعية التوسع في ابتكار منتجات ادخارية متنوعة، ووضع خطة تسويقية لتلك المنتجات، لتصل لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين والعمل على تعزيز الاستفادة من أصوله الاستثمارية وذلك لزيادة عوائده من الاستثمار.