"العثيمين" يدعو إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضرّرين من فيضانات عدن

ثمّن دور مركز الملك سلمان للإغاثة وشركاء اليمن

أكد الأمين لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية الدور الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وشركاء اليمن من الدول والمنظمات ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، لتقديم المساعدة العاجلة للمتضرّرين من جائحة الفيضانات والسيول في محافظة عدن.



ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الفيضانات والسيول والانهيارات التي وقعت في محافظة عدن، من أجل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عنها، التي تسبّبت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ونزوح للسكان جراء الدمار الذي خلّفته الفيضانات.