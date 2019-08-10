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"سبق" ترصد أهم 4 استفسارات للحجاج حتى يوم التروية.. وهذا أغربها

وفَّرتها وزارة الشؤون الإسلامية عبر الاتصال بكبائن تعمل على مدار 24 ساعة

وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ إدارة خاصة لتوعية الحجاج من خلال الرد على جميع استفسارات الحجاج عن أحكام الحج، وأسئلة يوجهها الحجاج عبر الاتصال بكبائن الوزارة على مدار 24 ساعة، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الشرعية لضيوف الرحمن.

وأفاد مدير المشروع، الدكتور مهدي الشمري، بأن هذه الكبائن وُضعت من أجل راحة الحجاج وفق خطة علمية مع كبار الدعاة والعلماء المتخصصين، وعلى مدار 24 ساعة، وبعدد 55 عالمًا وداعيًا، و24 لغة ومترجمًا، ومن خلال 255 كابينة في المشاعر المقدسة.

ولفت الدكتور الشمري إلى أن عدد الأسئلة التي تلقتها كبائن الاستفسارات على مدار 8 أيام منذ بدء ذي الحجة حتى يوم التروية هو 120 ألف استفسار، بمتوسط يومي بلغ 15 ألف سؤال.

وجاءت أبرز الأسئلة التي تتلقاها الكبائن كالآتي: (ما هو أفضل أنواع الحج؟)، و(ماذا على الحاج الذي يتجاوز الميقات بلا إحرام؟)، و(هل يلزم المبيت في منى؟)، و(هل طواف الوداع سُنة أم فرض؟). مفيدًا بأن أكثر الجنسيات سؤالاً السعوديون في المركز الأول، يليهم المصريون، ثم الباكستانيون والهنود.

وعن أغرب الأسئلة التي يتلقاها الدعاة قال الشيخ أحمد الحفير: تلقيت سؤالاً من أحد الحجاج، هو أنه ارتدى الإحرام هو وزوجته، ثم حدث الجماع بعد أن دفع تكلفة مالية كبيرة في رحلة الحج. ويقول الشيخ الحفير إنه لما رد عليه بالإجابة الشرعية حين سأله: هل قلت لبيك حجًّا أو نويت الدخول في النسك؟ رد عليه السائل بالنفي. وهنا أجابه الشيخ بأنه يحل لك لكونك لم تدخل في النسك، وبعدها هلل وكبِّر.. فغمرته سعادة بسبب أن الشرع قد حل له هذه الإشكالية.

الحج موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد أهم 4 استفسارات للحجاج حتى يوم التروية.. وهذا أغربها
سبق

وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ إدارة خاصة لتوعية الحجاج من خلال الرد على جميع استفسارات الحجاج عن أحكام الحج، وأسئلة يوجهها الحجاج عبر الاتصال بكبائن الوزارة على مدار 24 ساعة، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الشرعية لضيوف الرحمن.

وأفاد مدير المشروع، الدكتور مهدي الشمري، بأن هذه الكبائن وُضعت من أجل راحة الحجاج وفق خطة علمية مع كبار الدعاة والعلماء المتخصصين، وعلى مدار 24 ساعة، وبعدد 55 عالمًا وداعيًا، و24 لغة ومترجمًا، ومن خلال 255 كابينة في المشاعر المقدسة.

ولفت الدكتور الشمري إلى أن عدد الأسئلة التي تلقتها كبائن الاستفسارات على مدار 8 أيام منذ بدء ذي الحجة حتى يوم التروية هو 120 ألف استفسار، بمتوسط يومي بلغ 15 ألف سؤال.

وجاءت أبرز الأسئلة التي تتلقاها الكبائن كالآتي: (ما هو أفضل أنواع الحج؟)، و(ماذا على الحاج الذي يتجاوز الميقات بلا إحرام؟)، و(هل يلزم المبيت في منى؟)، و(هل طواف الوداع سُنة أم فرض؟). مفيدًا بأن أكثر الجنسيات سؤالاً السعوديون في المركز الأول، يليهم المصريون، ثم الباكستانيون والهنود.

وعن أغرب الأسئلة التي يتلقاها الدعاة قال الشيخ أحمد الحفير: تلقيت سؤالاً من أحد الحجاج، هو أنه ارتدى الإحرام هو وزوجته، ثم حدث الجماع بعد أن دفع تكلفة مالية كبيرة في رحلة الحج. ويقول الشيخ الحفير إنه لما رد عليه بالإجابة الشرعية حين سأله: هل قلت لبيك حجًّا أو نويت الدخول في النسك؟ رد عليه السائل بالنفي. وهنا أجابه الشيخ بأنه يحل لك لكونك لم تدخل في النسك، وبعدها هلل وكبِّر.. فغمرته سعادة بسبب أن الشرع قد حل له هذه الإشكالية.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
01:07 AM

"سبق" ترصد أهم 4 استفسارات للحجاج حتى يوم التروية.. وهذا أغربها

وفَّرتها وزارة الشؤون الإسلامية عبر الاتصال بكبائن تعمل على مدار 24 ساعة

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خالد خليل - بعثة المشاعر المقدّسة
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وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال موسم حج هذا العام 1440 هـ إدارة خاصة لتوعية الحجاج من خلال الرد على جميع استفسارات الحجاج عن أحكام الحج، وأسئلة يوجهها الحجاج عبر الاتصال بكبائن الوزارة على مدار 24 ساعة، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الشرعية لضيوف الرحمن.

وأفاد مدير المشروع، الدكتور مهدي الشمري، بأن هذه الكبائن وُضعت من أجل راحة الحجاج وفق خطة علمية مع كبار الدعاة والعلماء المتخصصين، وعلى مدار 24 ساعة، وبعدد 55 عالمًا وداعيًا، و24 لغة ومترجمًا، ومن خلال 255 كابينة في المشاعر المقدسة.

ولفت الدكتور الشمري إلى أن عدد الأسئلة التي تلقتها كبائن الاستفسارات على مدار 8 أيام منذ بدء ذي الحجة حتى يوم التروية هو 120 ألف استفسار، بمتوسط يومي بلغ 15 ألف سؤال.

وجاءت أبرز الأسئلة التي تتلقاها الكبائن كالآتي: (ما هو أفضل أنواع الحج؟)، و(ماذا على الحاج الذي يتجاوز الميقات بلا إحرام؟)، و(هل يلزم المبيت في منى؟)، و(هل طواف الوداع سُنة أم فرض؟). مفيدًا بأن أكثر الجنسيات سؤالاً السعوديون في المركز الأول، يليهم المصريون، ثم الباكستانيون والهنود.

وعن أغرب الأسئلة التي يتلقاها الدعاة قال الشيخ أحمد الحفير: تلقيت سؤالاً من أحد الحجاج، هو أنه ارتدى الإحرام هو وزوجته، ثم حدث الجماع بعد أن دفع تكلفة مالية كبيرة في رحلة الحج. ويقول الشيخ الحفير إنه لما رد عليه بالإجابة الشرعية حين سأله: هل قلت لبيك حجًّا أو نويت الدخول في النسك؟ رد عليه السائل بالنفي. وهنا أجابه الشيخ بأنه يحل لك لكونك لم تدخل في النسك، وبعدها هلل وكبِّر.. فغمرته سعادة بسبب أن الشرع قد حل له هذه الإشكالية.

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