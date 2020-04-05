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إيران مشغولة بإنتاج غواصة.. و"كورونا" يفتك بمواطنيها

يبلغ وزنها 2000 طن

نقلت "الحرة"، اليوم الأحد، عن موقع "فوربس" الإلكتروني، أن إيران ماضية في تنفيذ خطط للبدء في أعمال بناء غواصة ومدمرة بحرية، رغم ما يعانيه مواطنوها من التعرض للإصابة بفيروس "كورونا" المسجد بأعداد كبيرة، مما أودى بحياة أكثر من 3500 إيراني، وإصابة ما يفوق 55 ألفاً؛ نتيجة تدنّي أساليب الوقاية والمستلزمات الطبية.

وذكر "فوربس" أن الغواصة العملاقة ستجمع ما بين غواصة "فاتح" شبه الثقيلة، التي يبلغ وزنها أكثر من 500 طن، وغواصة "كيلو" الروسية التي تمتلك طهران ثلاثاً منها، والتي يبلغ وزنها ما بين 2000 إلى 3000 طن.

وستحمل الغواصة الجديدة أسلحة وطوربيدات ثقيلة الوزن محلية الصنع وأخرى خفيفة الوزن ستكون مضادة للسفن، ولكنها لن تكون مجهزة لحمل طوربيدات فائقة السرعة.

والقطعة الحربية الأخرى التي تعمل طواقم العمل على تصنيعها، هي مدمرة "لوغمان"، التي سيبلغ وزنها 6000 طن، والتي يرجح أنها ستضم ثلاثة هياكل مختلفة، ما يعني أنها ستكون ضخمة، وهي ستشبه إلى حد كبير المدمرة الأمريكية من فئة "بيرك".

من ناحيته، أكد رئيس الصناعات البحرية في وزارة الدفاع الإيرانية أمير راستيجاري، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن العمل في مشاريع السفن الحربية التابعة للبحرية الإيرانية سيستمر.

وبيّن "راستيجاري" أن الغواصة الجديدة لن تعمل بالطاقة النووية، لكن ستزود بالقدرة على القيام بذلك، ولكنها ستعمل بشكل تقليدي، حيث ستعمل بوقود الديزل وبطاريات شديدة التحمل.

فيروس كورونا الجديد

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إيران مشغولة بإنتاج غواصة.. و"كورونا" يفتك بمواطنيها
سبق

نقلت "الحرة"، اليوم الأحد، عن موقع "فوربس" الإلكتروني، أن إيران ماضية في تنفيذ خطط للبدء في أعمال بناء غواصة ومدمرة بحرية، رغم ما يعانيه مواطنوها من التعرض للإصابة بفيروس "كورونا" المسجد بأعداد كبيرة، مما أودى بحياة أكثر من 3500 إيراني، وإصابة ما يفوق 55 ألفاً؛ نتيجة تدنّي أساليب الوقاية والمستلزمات الطبية.

وذكر "فوربس" أن الغواصة العملاقة ستجمع ما بين غواصة "فاتح" شبه الثقيلة، التي يبلغ وزنها أكثر من 500 طن، وغواصة "كيلو" الروسية التي تمتلك طهران ثلاثاً منها، والتي يبلغ وزنها ما بين 2000 إلى 3000 طن.

وستحمل الغواصة الجديدة أسلحة وطوربيدات ثقيلة الوزن محلية الصنع وأخرى خفيفة الوزن ستكون مضادة للسفن، ولكنها لن تكون مجهزة لحمل طوربيدات فائقة السرعة.

والقطعة الحربية الأخرى التي تعمل طواقم العمل على تصنيعها، هي مدمرة "لوغمان"، التي سيبلغ وزنها 6000 طن، والتي يرجح أنها ستضم ثلاثة هياكل مختلفة، ما يعني أنها ستكون ضخمة، وهي ستشبه إلى حد كبير المدمرة الأمريكية من فئة "بيرك".

من ناحيته، أكد رئيس الصناعات البحرية في وزارة الدفاع الإيرانية أمير راستيجاري، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن العمل في مشاريع السفن الحربية التابعة للبحرية الإيرانية سيستمر.

وبيّن "راستيجاري" أن الغواصة الجديدة لن تعمل بالطاقة النووية، لكن ستزود بالقدرة على القيام بذلك، ولكنها ستعمل بشكل تقليدي، حيث ستعمل بوقود الديزل وبطاريات شديدة التحمل.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:12 PM

إيران مشغولة بإنتاج غواصة.. و"كورونا" يفتك بمواطنيها

يبلغ وزنها 2000 طن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الحرة"، اليوم الأحد، عن موقع "فوربس" الإلكتروني، أن إيران ماضية في تنفيذ خطط للبدء في أعمال بناء غواصة ومدمرة بحرية، رغم ما يعانيه مواطنوها من التعرض للإصابة بفيروس "كورونا" المسجد بأعداد كبيرة، مما أودى بحياة أكثر من 3500 إيراني، وإصابة ما يفوق 55 ألفاً؛ نتيجة تدنّي أساليب الوقاية والمستلزمات الطبية.

وذكر "فوربس" أن الغواصة العملاقة ستجمع ما بين غواصة "فاتح" شبه الثقيلة، التي يبلغ وزنها أكثر من 500 طن، وغواصة "كيلو" الروسية التي تمتلك طهران ثلاثاً منها، والتي يبلغ وزنها ما بين 2000 إلى 3000 طن.

وستحمل الغواصة الجديدة أسلحة وطوربيدات ثقيلة الوزن محلية الصنع وأخرى خفيفة الوزن ستكون مضادة للسفن، ولكنها لن تكون مجهزة لحمل طوربيدات فائقة السرعة.

والقطعة الحربية الأخرى التي تعمل طواقم العمل على تصنيعها، هي مدمرة "لوغمان"، التي سيبلغ وزنها 6000 طن، والتي يرجح أنها ستضم ثلاثة هياكل مختلفة، ما يعني أنها ستكون ضخمة، وهي ستشبه إلى حد كبير المدمرة الأمريكية من فئة "بيرك".

من ناحيته، أكد رئيس الصناعات البحرية في وزارة الدفاع الإيرانية أمير راستيجاري، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن العمل في مشاريع السفن الحربية التابعة للبحرية الإيرانية سيستمر.

وبيّن "راستيجاري" أن الغواصة الجديدة لن تعمل بالطاقة النووية، لكن ستزود بالقدرة على القيام بذلك، ولكنها ستعمل بشكل تقليدي، حيث ستعمل بوقود الديزل وبطاريات شديدة التحمل.

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