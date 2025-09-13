تعيين "الخطيفي" مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد

صدر قرار بتعيين سعد بن سليمان الخطيفي مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي فرع الرياض.
"سبق" تبارك للخطيفي وتتمنى له كل التوفيق والنجاح والتقدم وألف مبارك.
صدر قرار بتعيين سعد بن سليمان الخطيفي مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي فرع الرياض.
"سبق" تبارك للخطيفي وتتمنى له كل التوفيق والنجاح والتقدم وألف مبارك.
صدر قرار بتعيين سعد بن سليمان الخطيفي مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي فرع الرياض.
"سبق" تبارك للخطيفي وتتمنى له كل التوفيق والنجاح والتقدم وألف مبارك.
صدر قرار بتعيين سعد بن سليمان الخطيفي مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي فرع الرياض.
"سبق" تبارك للخطيفي وتتمنى له كل التوفيق والنجاح والتقدم وألف مبارك.