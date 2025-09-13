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تعيين "الخطيفي" مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد

صدر قرار بتعيين سعد بن سليمان الخطيفي مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي فرع الرياض.

"سبق" تبارك للخطيفي وتتمنى له كل التوفيق والنجاح والتقدم وألف مبارك.

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تعيين "الخطيفي" مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد
سبق

صدر قرار بتعيين سعد بن سليمان الخطيفي مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي فرع الرياض.

"سبق" تبارك للخطيفي وتتمنى له كل التوفيق والنجاح والتقدم وألف مبارك.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
10:27 AM

تعيين "الخطيفي" مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار بتعيين سعد بن سليمان الخطيفي مديراً لإدارة الخزينة بمؤسسة النقد العربي السعودي فرع الرياض.

"سبق" تبارك للخطيفي وتتمنى له كل التوفيق والنجاح والتقدم وألف مبارك.

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