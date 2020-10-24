النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

#حريق_تنومة..  بلديتا تنومة والنماص تفتحان الطرق بالآليات

غرفة القيادة الميدانية قامت بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر

قامت بلديتا تنومة والنماص، بإشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير، بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة.

وقالت أمانة عسير اليوم: بإشراف ومتابعة الأمانة، قامت بلديتا تنومة والنماص بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة- شمال محافظة تنومة.

وكشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق تنومةبلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة؛ إذ نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200×1500م.

وأمس أوضحت الإمارة أن غرفة القيادة الميدانية قامت بعمل خطة لإخلاء القرى؛ إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية، كما قامت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة #حريق_تنومة بتقسيم الحادث، إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
#حريق_تنومة..  بلديتا تنومة والنماص تفتحان الطرق بالآليات
سبق

قامت بلديتا تنومة والنماص، بإشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير، بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة.

وقالت أمانة عسير اليوم: بإشراف ومتابعة الأمانة، قامت بلديتا تنومة والنماص بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة- شمال محافظة تنومة.

وكشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق تنومةبلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة؛ إذ نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200×1500م.

وأمس أوضحت الإمارة أن غرفة القيادة الميدانية قامت بعمل خطة لإخلاء القرى؛ إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية، كما قامت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة #حريق_تنومة بتقسيم الحادث، إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازياً.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
01:13 PM

#حريق_تنومة..  بلديتا تنومة والنماص تفتحان الطرق بالآليات

غرفة القيادة الميدانية قامت بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
4,240

قامت بلديتا تنومة والنماص، بإشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير، بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة.

وقالت أمانة عسير اليوم: بإشراف ومتابعة الأمانة، قامت بلديتا تنومة والنماص بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة- شمال محافظة تنومة.

وكشفت إمارة عسير أن نسبة الإخماد لحريق تنومةبلغت في اليوم الثالث من 70 إلى 75 %، وذلك بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفِرق الدعم المساندة؛ إذ نشب الحريق على مساحة قدرت بـ1200×1500م.

وأمس أوضحت الإمارة أن غرفة القيادة الميدانية قامت بعمل خطة لإخلاء القرى؛ إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية، كما قامت غرفة القيادة الميدانية لمواجهة #حريق_تنومة بتقسيم الحادث، إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازياً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,185
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,649
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,369
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,652

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة