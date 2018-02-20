"المغلوث": وكالة توظيف السعوديين ستخفّض معدل البطالة

أكد أن ارتباطها بوزارة العمل سيمكّنها من تنفيذ مهمتها

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة في وزارة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص وإلغاء هيئة توليد الوظائف.

وقال "المغلوث" لـ"سبق": هذا القرار إيجابي ويسهم في خلق وتوظيف أبناء البلد، حيث إن هذه الوكالة مرتبطة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعد البرامج والمبادرات من أجل توطين الوظائف في القطاع الخاص، وبالتالي ستكون هذه الوكالة فعالة في تخفيض نسبة البطالة بين السعوديين التي وصلت إلى 12.8%.

وأضاف: هذه الوكالة ستسهم في كشف المعوقات التي تعيق توظيف وتوطين السعوديين في الأنشطة المسموح بها والمحلات وغيرها من أنشطة حددتها الوزارة وإنهاء تلك المعوقات، حيث تمتلك الاختصاصات التي تتمتع بها هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة الملغاة.

وأردف: وزارة العمل لديها المعلومات التي تساعد بها الوكالة حتى تحقق أهدافها المرجوة.