النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. جمعية غِراس لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني بصبيا

بحضور عدد من منسوبات التعليم بالقسم النسائي بالمحافظة

رعى مدير مركز التنمية الاجتماعية عبدالله الأمير؛ حفل جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان - غِراس؛ احتفاء بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، وعدد من منسوبات التعليم بالقسم النسائي بمحافظة صبيا.

حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه الحفل الخطابي ألقى من خلاله المدير التنفيذي للجمعية كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة الرشيدة والشعب السعودي، داعياً الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وأمان، وأن يعز هذه البلاد ويدفع عنها كل شر إنه ولي ذلك والقادر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور .. جمعية غِراس لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني بصبيا
سبق

رعى مدير مركز التنمية الاجتماعية عبدالله الأمير؛ حفل جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان - غِراس؛ احتفاء بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، وعدد من منسوبات التعليم بالقسم النسائي بمحافظة صبيا.

حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه الحفل الخطابي ألقى من خلاله المدير التنفيذي للجمعية كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة الرشيدة والشعب السعودي، داعياً الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وأمان، وأن يعز هذه البلاد ويدفع عنها كل شر إنه ولي ذلك والقادر.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
08:57 PM

بالصور .. جمعية غِراس لرعاية الأيتام تحتفي باليوم الوطني بصبيا

بحضور عدد من منسوبات التعليم بالقسم النسائي بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
44

رعى مدير مركز التنمية الاجتماعية عبدالله الأمير؛ حفل جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان - غِراس؛ احتفاء بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي، وعدد من منسوبات التعليم بالقسم النسائي بمحافظة صبيا.

حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه الحفل الخطابي ألقى من خلاله المدير التنفيذي للجمعية كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة الرشيدة والشعب السعودي، داعياً الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وأمان، وأن يعز هذه البلاد ويدفع عنها كل شر إنه ولي ذلك والقادر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,103
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,193
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,200
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,771

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة