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"الجوازات" تدعو المقيمين لإلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة تفادياً للغرامات

بعد تعليق الرحلات الدولية بالمملكة للسيطرة على "كورونا"

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الموجودين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي وتأشيرات خروج وعودة، بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها؛ لكي لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظاماً، وذلك بعد تعليق الرحلات الدولية في المملكة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت "الجوازات" أنه يمكن التأكد من صلاحية "التأشيرة" وإلغاؤها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات؛ وذلك تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين.

فيروس كورونا الجديد الجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تدعو المقيمين لإلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة تفادياً للغرامات
سبق

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الموجودين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي وتأشيرات خروج وعودة، بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها؛ لكي لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظاماً، وذلك بعد تعليق الرحلات الدولية في المملكة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت "الجوازات" أنه يمكن التأكد من صلاحية "التأشيرة" وإلغاؤها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات؛ وذلك تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:00 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:56 PM

"الجوازات" تدعو المقيمين لإلغاء تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة تفادياً للغرامات

بعد تعليق الرحلات الدولية بالمملكة للسيطرة على "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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7,282

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الموجودين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي وتأشيرات خروج وعودة، بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها؛ لكي لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظاماً، وذلك بعد تعليق الرحلات الدولية في المملكة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت "الجوازات" أنه يمكن التأكد من صلاحية "التأشيرة" وإلغاؤها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات؛ وذلك تفادياً لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين.

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